清水翔太、2025年ツアー開催決定。ファイナルは武道館2DAYS
清水翔太がデビュー17周年を迎え、全国ツアー＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025＞を6月から開催することが決定した。
6月24日から始まる大宮ソニックシティ公演を皮切りに、8月23日の清水文化会館マリナート公演まで、11ヶ所13公演をホールツアーとして周り、さらには8月29日・30の2日間、日本武道館にて公演を行う。S.S FAMILY会員限定のチケット最速先行は2月24日より受付がスタートしている。
現在新アルバムを制作中でもあり、5月にはMELLOW CRUISE 2025にも出演予定。また、デビュー17周年を迎え、Instagramにてスタッフアカウントが開設。＜SHOTA SHIMIZU Zepp Tour 2025 for Family＞のセットリストプレイリストも公開された。
▼「SHOTA SHIMIZU Zepp Tour 2025 for Family」 セットリストプレイリスト
https://shotashimizu.lnk.to/ZeppTour2025
※Apple Music/Spotify/Amazon Music以外各サービスは追って追加されます。
＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025＞
open 18:00 / start 19:00
(問)ソーゴー東京：03-3405-9999 / 月−土 12:00〜13:00・16:00〜19:00（日祝休業）
6月28日（土）【石川】金沢歌劇座
open 17:00 / start 18:00
(問)キョードー北陸チケットセンター：025-245-5100 / 火〜金12:00〜16:00 土曜10:00〜15:00（月・日・祝日休業）
7月10日（木）【大阪】フェスティバルホール
open 18:00 / start 19:00
7月11日（金）【大阪】フェスティバルホール
open 18:00 / start 19:00
(問)キョードーインフォメーション：0570-200-888 / 11:00〜18:00（日祝休業）
7月17日（木）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
open 18:00 / start 19:00
(問)サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 / 全日 12:00〜18:00
7月23日（水）【福岡】福岡サンパレス
open 18:00 / start 19:00
7月24日（木）【福岡】福岡サンパレス
open 18:00 / start 19:00
(問)キョードー西日本：0570-09-2424 / 平日・土曜 11:00〜15:00
7月27日（日）【熊本】熊本城ホール
open 17:00 / start 18:00
(問)キョードー西日本：0570-09-2424 / 平日・土曜 11:00〜15:00
8月8日（金）【宮城】岩手県民会館
open 18:00 / start 19:00
(問)GIPお問合せフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info
8月10日（日）【宮城】仙台サンプラザ
open 17:00 / start 18:00
(問)GIPお問合せフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info
8月15日（金）【広島】広島文化学園 HBGホール
open 18:00 / start 19:00
(問)YUMEBANCHI（広島）：082-249-3571 / （平日 12:00〜17:00 / 土日祝 休）
8月17日（日）【岡山】倉敷市民会館
open 17:00 / start 18:00
(問)YUMEBANCHI（岡山）：086-231-3531 / （平日 12:00〜17:00 / 土日祝 休）
8月23日（土）【静岡】静岡市清水文化会館マリナート大ホール
open 17:00 / start 18:00
(問)サンデーフォークプロモーション静岡：054-284-9999 / 月〜土 12:00〜18:00（日祝休業）
2025年8月29日（金）【東京】日本武道館
open 18:00 / start 19:00
2025年8月30日（土）【東京】日本武道館
open 16:00 / start 17:00
(問)ソーゴー東京：03-3405-9999
■席種・料金
【全国共通】
指定席 8,500円（税込）/ 立ち見 8,000円（税込）※福岡・仙台公演のみ / 着席指定席 8,500円（税込）※愛知公演のみ
【日本武道館公演】
指定席 9,000円（税込） / 立ち見 8,000円（税込）
※お一人様各公演4枚まで
※未就学児童入場不可
■チケット先行スケジュール
「S.S FAMILY」会員限定 最速先行
受付期間2025年2月24日(月祝)21:00〜3月2日(日)23:59
https://s-s-family.com
【企画・制作】YARD / TAMBO Inc.
【協力】株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
【協賛】株式会社タイカ
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