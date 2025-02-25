＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025＞



6月24日 (火)【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホールopen 18:00 / start 19:00(問)ソーゴー東京：03-3405-9999 / 月−土 12:00〜13:00・16:00〜19:00（日祝休業）6月28日（土）【石川】金沢歌劇座open 17:00 / start 18:00(問)キョードー北陸チケットセンター：025-245-5100 / 火〜金12:00〜16:00 土曜10:00〜15:00（月・日・祝日休業）7月10日（木）【大阪】フェスティバルホールopen 18:00 / start 19:007月11日（金）【大阪】フェスティバルホールopen 18:00 / start 19:00(問)キョードーインフォメーション：0570-200-888 / 11:00〜18:00（日祝休業）7月17日（木）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールopen 18:00 / start 19:00(問)サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 / 全日 12:00〜18:007月23日（水）【福岡】福岡サンパレスopen 18:00 / start 19:007月24日（木）【福岡】福岡サンパレスopen 18:00 / start 19:00(問)キョードー西日本：0570-09-2424 / 平日・土曜 11:00〜15:007月27日（日）【熊本】熊本城ホールopen 17:00 / start 18:00(問)キョードー西日本：0570-09-2424 / 平日・土曜 11:00〜15:008月8日（金）【宮城】岩手県民会館open 18:00 / start 19:00(問)GIPお問合せフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info8月10日（日）【宮城】仙台サンプラザopen 17:00 / start 18:00(問)GIPお問合せフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info8月15日（金）【広島】広島文化学園 HBGホールopen 18:00 / start 19:00(問)YUMEBANCHI（広島）：082-249-3571 / （平日 12:00〜17:00 / 土日祝 休）8月17日（日）【岡山】倉敷市民会館open 17:00 / start 18:00(問)YUMEBANCHI（岡山）：086-231-3531 / （平日 12:00〜17:00 / 土日祝 休）8月23日（土）【静岡】静岡市清水文化会館マリナート大ホールopen 17:00 / start 18:00(問)サンデーフォークプロモーション静岡：054-284-9999 / 月〜土 12:00〜18:00（日祝休業）2025年8月29日（金）【東京】日本武道館open 18:00 / start 19:002025年8月30日（土）【東京】日本武道館open 16:00 / start 17:00(問)ソーゴー東京：03-3405-9999■席種・料金【全国共通】指定席 8,500円（税込）/ 立ち見 8,000円（税込）※福岡・仙台公演のみ / 着席指定席 8,500円（税込）※愛知公演のみ【日本武道館公演】指定席 9,000円（税込） / 立ち見 8,000円（税込）※お一人様各公演4枚まで※未就学児童入場不可■チケット先行スケジュール「S.S FAMILY」会員限定 最速先行受付期間2025年2月24日(月祝)21:00〜3月2日(日)23:59https://s-s-family.com【企画・制作】YARD / TAMBO Inc.【協力】株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ【協賛】株式会社タイカ