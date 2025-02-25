清水翔太がデビュー17周年を迎え、全国ツアー＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025＞を6月から開催することが決定した。

6月24日から始まる大宮ソニックシティ公演を皮切りに、8月23日の清水文化会館マリナート公演まで、11ヶ所13公演をホールツアーとして周り、さらには8月29日・30の2日間、日本武道館にて公演を行う。S.S FAMILY会員限定のチケット最速先行は2月24日より受付がスタートしている。

そして4月16日には新曲「Syrup」（読：シロップ）のリリースが決定。本楽曲は、本人のルーツにもなっているカーク・フランクリンのプロデューサーでもあり、昨年8月に逝去したショーン・マーティンの「Yellow Jacket」をサンプリングした楽曲となっており、カップルの日常にありふれたありきたりな葛藤を表現したラブソングとなっている。

現在新アルバムを制作中でもあり、5月にはMELLOW CRUISE 2025にも出演予定。また、デビュー17周年を迎え、Instagramにてスタッフアカウントが開設。＜SHOTA SHIMIZU Zepp Tour 2025 for Family＞のセットリストプレイリストも公開された。

▼「SHOTA SHIMIZU Zepp Tour 2025 for Family」 セットリストプレイリスト
https://shotashimizu.lnk.to/ZeppTour2025
※Apple Music/Spotify/Amazon Music以外各サービスは追って追加されます。

＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025＞

6月24日 (火)【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール
open 18:00 / start 19:00
(問)ソーゴー東京：03-3405-9999 / 月−土 12:00〜13:00・16:00〜19:00（日祝休業）

6月28日（土）【石川】金沢歌劇座
open 17:00 / start 18:00
(問)キョードー北陸チケットセンター：025-245-5100 / 火〜金12:00〜16:00　土曜10:00〜15:00（月・日・祝日休業）

7月10日（木）【大阪】フェスティバルホール
open 18:00 / start 19:00
7月11日（金）【大阪】フェスティバルホール
open 18:00 / start 19:00
(問)キョードーインフォメーション：0570-200-888 / 11:00〜18:00（日祝休業）

7月17日（木）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
open 18:00 / start 19:00
(問)サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 / 全日 12:00〜18:00

7月23日（水）【福岡】福岡サンパレス
open 18:00 / start 19:00
7月24日（木）【福岡】福岡サンパレス
open 18:00 / start 19:00
(問)キョードー西日本：0570-09-2424 / 平日・土曜 11:00〜15:00

7月27日（日）【熊本】熊本城ホール
open 17:00 / start 18:00
(問)キョードー西日本：0570-09-2424 / 平日・土曜 11:00〜15:00

8月8日（金）【宮城】岩手県民会館
open 18:00 / start 19:00
(問)GIPお問合せフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info

8月10日（日）【宮城】仙台サンプラザ
open 17:00 / start 18:00
(問)GIPお問合せフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info

8月15日（金）【広島】広島文化学園 HBGホール
open 18:00 / start 19:00
(問)YUMEBANCHI（広島）：082-249-3571 / （平日 12:00〜17:00 / 土日祝 休）

8月17日（日）【岡山】倉敷市民会館
open 17:00 / start 18:00
(問)YUMEBANCHI（岡山）：086-231-3531 / （平日 12:00〜17:00 / 土日祝 休）

8月23日（土）【静岡】静岡市清水文化会館マリナート大ホール
open 17:00 / start 18:00
(問)サンデーフォークプロモーション静岡：054-284-9999 / 月〜土 12:00〜18:00（日祝休業）

2025年8月29日（金）【東京】日本武道館
open 18:00 / start 19:00
2025年8月30日（土）【東京】日本武道館
open 16:00 / start 17:00
(問)ソーゴー東京：03-3405-9999

■席種・料金
【全国共通】
指定席 8,500円（税込）/ 立ち見 8,000円（税込）※福岡・仙台公演のみ / 着席指定席 8,500円（税込）※愛知公演のみ
【日本武道館公演】
指定席 9,000円（税込） / 立ち見 8,000円（税込）
※お一人様各公演4枚まで
※未就学児童入場不可

■チケット先行スケジュール
「S.S FAMILY」会員限定 最速先行
受付期間2025年2月24日(月祝)21:00〜3月2日(日)23:59
https://s-s-family.com

【企画・制作】YARD / TAMBO Inc.　
【協力】株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ　
【協賛】株式会社タイカ