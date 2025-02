【シュワルツェネッガー特集】3月1日~ 3週連続放送

BS12 トゥエルビは、毎週土曜よる7時より放送中の「土曜洋画劇場」にてアーノルド・シュワルツェネッガー氏主演の映画「トゥルーライズ」、「コマンドー」、「コナン・ザ・グレート」を3月1日より3週に渡って放送する。

3月の「土曜洋画劇場」ではアーノルド・シュワルツェネッガー氏の特集が登場。スパイアクションの傑作「トゥルーライズ」、無敵の父親が敵を一掃する「コマンドー」、野性味溢れる剣士の冒険を描く「コナン・ザ・グレート」と多彩なラインナップでシュワルツェネッガー氏の魅力が届けられる。

放送情報

・3月1日 トゥルーライズ

・3月8日 コマンドー

・3月1日 コナン・ザ・グレート

(C) 1994 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

(C) 1985 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

(C) 1981 Dino DeLaurentiis Corp. All rights reserved.