ディズニーストアに「MILKFED.(ミルクフェド)」との共同企画グッズも登場する、おでかけにおすすめの新作バッグが登場!

バックパックやトートバッグのほか、エコバッグや保冷バッグまで豊富に展開されます☆

ディズニーストア「おでかけバッグ」シリーズ

発売日:2025年2月25日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/fashion/bag/new/

ディズニーストアに「MILKFED.(ミルクフェド)」との共同企画したバックパックとトートバッグが登場。

バックパックは「ミニーマウス」と「デイジーダック」デザインが展開されます。

トートバッグは「ミニーマウス」と「デイジーダック」をデザインしたスクエアシルエットで、うちわやペットボトルなどもざっくりと入る大容量なサイズ感です。

ほかにも、お気に入りアイテムが外から見える透明ポケット付きの「ミッキーマウス」と「スティッチ」デザインのバックパックがラインナップ。

さらにキャラクターフェイスの収納部分が一体になったユニークなデザインのエコバッグとキャラクターの日常生活を描いた遊び心あふれるデザインの保冷バッグも登場します。

エコバッグは「ミニーマウス」と「フィガロ」のデザインや「ベイマックス」と「モチ」、「スティッチ」と「スクランプ」のデザインで展開。

保冷バッグは「ミニーマウス」や「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」、『おしゃれキャット』の「マリー」、「ベイマックス」と「モチ」のデザインが登場します☆

【MILKFED.】ミニー リュックサック・バックパック チャーム・ポーチ付き 32L

価格:16,500円 (税込)

サイズ:バッグ 約高さ49×幅40×奥行き20cm

ショルダー部分 約46〜86cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

ポーチ 約縦7×横10.5×厚み1.5cm/カラビナ 約直径2.8cm

キーホルダー 全長約10cm/キャラクター 約縦7×横3.1×厚み0.3cm

チャーム 全長約16cm

シューズ収納スペースもある、機能性に優れたバックパック。

「ミニーマウス」のお顔を刺しゅうした最下部のポケットがシューズもしまうことができる大型スペースになっています。

天井になっている面のファスナーを開けることでメインスペースと一続きにして使うこともでき、収納するアイテムにより使い分けが可能です。

付属のブランドロゴチャーム、キャラクターのダイカットキーホルダー、クリアポーチはどれも取り外しできます。

【MILKFED.】ミニー リュックサック・バックパック チャーム・ポーチ付き 23L

価格:13,500円 (税込)

サイズ:バッグ 約高さ42×幅38×奥行き20cm

ショルダー部分 約46〜82cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約3cm

ポーチ 約縦7×横10.5×厚み1.5cm/カラビナ 約直径2.8cm

キーホルダー 全長約9cm/キャラクター 約縦6.3×横4.6×厚み0.3cm

チャーム 全長約16cm

「ミニーマウス」のお顔刺しゅうと、ピンクのBARロゴがアクセントになった23Lバックパック。

BARロゴの下にはメッシュポケットがあり、お気に入りの小物をしまって見せる収納ができます。

付属のブランドロゴチャーム、キャラクターのダイカットキーホルダー、クリアポーチは好きな場所に付け替えたり、お手持ちのアイテムに付けて楽しむこともできます。

内外にポケットが充実しているので使い勝手も抜群。

内生地には「ミニーマウス」&「デイジーダック」のかわいいプリント生地が使われているので、ファスナーを開けるたびに気分もあがりそう☆

【MILKFED.】デイジー リュックサック・バックパック チャーム・ポーチ付き 23L

価格:13,500円 (税込)

サイズ:バッグ 約高さ42×幅38×奥行き20cm

ショルダー部分 約46〜82cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

ポーチ 約縦7×横10.5×厚み1.5cm/カラビナ 約直径2.8cm

キーホルダー 全長約10.7cm/キャラクター 約縦7.1×横2.8×厚み0.3cm

チャーム 全長約16cm

「MILKFED.」のロゴがアクセントになった「デイジーダック」デザインの23Lバックパック。

「デイジーダック」のお顔刺しゅうと、パープルのBARロゴをあしらったフロントデザインが印象的です。

様々シーンで活躍してくれる、取り外し可能なブランドロゴチャーム、ダイカットキーホルダー、クリアポーチ付き。

パープルカラーを取り入れた内生地には「ミニーマウス」と「デイジーダック」が総柄でプリントされています。

【MILKFED.】ミニー&デイジー トートバッグ チャーム付き

価格:5,500円 (税込)

サイズ:約高さ40×幅40×奥行き(マチ)11cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約20cm

チャーム 全長約15.5cm

「ミニーマウス」と「デイジーダック」をデザインしたスクエアシルエットのトートバッグ。

A4サイズがすっぽりと収まる大容量バッグは、うちわやペットボトルなどもざっくりと入るサイズ感に仕上げられています。

お気に入りのキーホルダーは、持ち手に付いたブランドロゴチャームつきのDカンに飾ることが可能。

細かなアイテムが仕舞えるポケットが内外に備えられ、外側の両サイドにはポケットがあしらわれているので便利です。

ミッキー リュックサック・バックパック クリア窓 パスケース付き 22L Life Partner Bag Casual Bag

価格:8,200円 (税込)

サイズ:バッグ 約高さ43×幅33×奥行き23cm

ショルダー部分 約 43〜90cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約7cm

パスケース 約縦11.5×横8.5×厚み1cm

コード 約長さ10cm

カラビナ 約長さ4cm

お気に入りアイテムが外から見える透明ポケットを備えた「ミッキーマウス」デザインのバックパック。

通学用バッグとしておすすめの大容量サイズに仕上げられた、仕分け収納に便利な構造のバックパックです。

クッション入りのPC用収納ポケットや、お気に入りのぬいぐるみなどを入れられる透明ポケット、メッシュポケットなど、内外にポケットが充実!

内生地は様々なポーズをとる「ミッキーマウス」が総柄でプリントされています。

「ミッキーマウス」を大胆にレイアウトしたパスケース付きなのも嬉しいポイントです☆

スティッチ&スクランプ リュックサック・バックパック クリア窓 パスケース付き 22L Life Partner Bag Casual Bag

価格:8,200円 (税込)

サイズ:バッグ 約高さ43×幅33×奥行き23cm

ショルダー部分 約43〜90cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約7cm

パスケース 約縦11.5×横8.5×厚み1cm

コード 約長さ10cm

カラビナ 約長さ4cm

透明ポケットに好きなアイテムを入れられる、スティッチデザインのバックパック。

仕分け収納に便利な、通学用バッグとしておすすめの大容量サイズに仕上げられたバックパックです。

クッション入りのPC用収納ポケットや、

お気に入りのぬいぐるみなどを入れられる透明ポケット、

付属のパスケース収納に便利なメッシュポケットなど、内外にポケットが充実。

毎日でも飽きずに使える、シンプルさとカジュアル感がポイントです。

ミニー&フィガロ ショッピングバッグ・エコバッグ フェイス 一体型

価格:2,200円 (税込)

サイズ:収納時 約縦10×横11×厚み5cm

使用時 約縦34×横34×厚み5.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約17cm

「ミニーマウス」と「フィガロ」のお顔をデザインした収納部分が一体になったエコバッグ。

携帯時は「フィガロ」のフェイスデザインで、手のひらほどのコンパクトなサイズ。

「フィガロ」のフェイス部分が立体的でユニークです。

ベイマックス&モチ ショッピングバッグ・エコバッグ フェイス 一体型

価格:2,200円 (税込)

サイズ:収納時 約縦9×横8.5×厚み5cm

使用時 約縦34×横34×厚み5.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約17cm

「ベイマックス」と「モチ」をデザインした、キャラクターフェイスの収納部分が一体になったエコバッグ。

エコバッグを折りたたんで収納することで「モチ」のお顔に大変身☆

「ベイマックス」の上でくつろぐ「モチ」がかわいらしいデザインです。

スティッチ&スクランプ ショッピングバッグ・エコバッグ フェイス 一体型

価格:2,200円 (税込)

サイズ:収納時 約縦12×横8×厚み5cm

使用時 約縦34×横34×厚み5.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約17cm

横たわる「スティッチ」と、「スクランプ」のお顔をデザインした収納部分が一体になったエコバッグ。

手のひらほどのコンパクトなサイズになる「スクランプ」を携帯することができます。

エコバッグにプリントされた、「スティッチ」のそばでくたっとくつろぐ「スクランプ」が印象的です。

ミニー 保冷バッグ チャーム付き デイリーライフ Cool Tote

価格:1,700円 (税込)

サイズ:約高さ21×幅24×奥行き13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

チャーム キャラクター約縦2.7×横2.3×厚み0.3cm/チェーン 約長さ14.5cm

「ミニーマウス」のアイコンチャームが付いた保冷バッグ。

「ミッキーマウス」の日常生活を描いた遊び心あふれるデザインが使用されています。

内側は保冷剤などを入れられるメッシュポケットがひとつ、外側には大きなポケットを備え、使い勝手のよいつくりになっています。

ドナルド&ヒューイ、デューイ、ルーイ 保冷バッグ チャーム付き デイリーライフ Cool Tote

価格:1,700円 (税込)

サイズ:約高さ21×幅24×奥行き13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

チャーム キャラクター約縦3×横2.4×厚み0.3cm/チェーン 約長さ14.5cm

「ドナルドダック」と甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」をデザインした保冷バッグ。

持ち手部分には付け外し自由な「ドナルドダック」型のチャームが付いています。

ネイビーを基調にした、世代を問わず愛用できるグッズです。

マリー おしゃれキャット 保冷バッグ チャーム付き Cool Tote

価格:1,700円 (税込)

サイズ:約 高さ21×幅24×奥行き13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

チャーム リボン約 縦1.5×横2.6×厚み0.3cm/チェーン 約長さ14.5cm

リボン形のチャームが付いた『おしゃれキャット』に登場する仔ネコ「マリー」デザインの保冷バッグ。

「マリー」のかわいらしいシーンを落とし込んだ、遊び心あふれるデザインが使用されています。

フェミニンなピンクを基調にした、普段使いしやすい保冷バッグです。

ベイマックス&モチ 保冷バッグ チャーム付き Cool Tote

価格:1,700円 (税込)

サイズ:約高さ21×幅24×奥行き13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

チャーム 約縦2.1×横1.8×厚み0.3cm/チェーン 約長さ14.5cm

ボールチェーン仕様のチャームが付いた「ベイマックス」と「モチ」デザインの保冷バッグ。

「ベイマックス」のお腹に乗り、ご満悦な表情を浮かべる「モチ」がかわいい☆

見た目だけでなく実用性も兼ね備えた日用雑貨です。

MILKFED.(ミルクフェド)」との共同企画グッズも登場する、バックパックやトートバッグ、エコバッグなど、おでかけにおすすめの新作バッグ。

ディズニーストアの「おでかけバッグ」シリーズは、2025年2月25日より順次販売開始です☆

ヴィンテージスタイルが大人かわいいコレクション!ディズニーストア 「ミニーマウスの日」記念「MINNIE DAY」 ヴィンテージスタイルが大人かわいいコレクション!ディズニーストア 「ミニーマウスの日」記念「MINNIE DAY」 続きを見る

『おしゃれキャット』マリーとリボンの大人かわいいデザイン!ディズニーストア「NEW LIFE RIBBON STYLE」 『おしゃれキャット』マリーとリボンの大人かわいいデザイン!ディズニーストア「NEW LIFE RIBBON STYLE」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post MILKFED.との共同企画グッズや透明ポケット付きバックパック!ディズニーストア「おでかけバッグ」シリーズ appeared first on Dtimes.