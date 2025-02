16種の鑑賞サポートを備えたバリアフリーコンサート！みんなの音楽会 vol.6 〜鵜木絵里・中川賢一 with 神谷未穂

大和市文化創造拠点シリウス やまと芸術文化ホールは2025年3月8日(土)、サブホールで『みんなの音楽会 vol.6 〜鵜木絵里・中川賢一 with 神谷未穂』を開催します。

大和市文化創造拠点シリウス やまと芸術文化ホールは2025年3月8日(土)、サブホールで『みんなの音楽会 vol.6 〜鵜木絵里・中川賢一 with 神谷未穂』を開催。

普段コンサートに足を運びづらい方にも気軽に音楽を楽しめるよう、2021年に開始したバリアフリーのコンサートシリーズ。

今回は、メディアアーティスト・落合陽一氏らのチームが開発したデバイス「SOUND HUG」を初導入。

他にも計16種の鑑賞サポートで、全ての方に楽しめるようなコンサートを目指し、創意工夫をしています。

出演者はソプラノ・鵜木絵里、ピアノ・中川賢一とヴァイオリン・神谷未穂。

曲目が全く異なる2つのラインナップを用意。

午前の「(1)親子で楽しむバリアフリーコンサート」では音楽と手遊び・絵本を掛け合わせ、ワクワクするような楽しい鑑賞体験を。

午後の「(2)大人が楽しむバリアフリーコンサート」では、クラシックからポピュラーまで、聴きごたえのある楽曲が楽しめます。

手話レクチャーのコーナーなど、参加者同士が相互理解を深め、視野が広がるような仕掛けも盛り込んだ公演です。

【16種の鑑賞サポートとは?】 ※内容は変更になる場合があります

SOUND HUG貸出(限定10席)

音楽を振動と色で表現するシステム。

事前に予約いただいた方に無料で貸し出します。

SOUND HUG(1)

※写真はイメージです

■舞台手話通訳

舞台上で歌詞の内容や感情などを手話や表情、体全体を使って表現します。

■UDトークによる文字投影

歌詞やトークの内容をその場で文字にし、舞台上に投影します。

■難聴者支援システム貸出

音声を赤外線に変換し、専用のレシーバーで受信するシステムです。

ご希望の方に専用の骨伝導イヤホンを無料で貸し出します。

■点字プログラム配布

来場の方に専用の点字プログラムが渡されます。

■筆談器の貸出 ■ベビーカーのまま入場・鑑賞可 ※(1)の公演

■公演中の入退場は自由 ■介助者割引の実施

■補助犬入場可 ■手話通訳者が常駐 ■キッズクッション貸出

■車椅子も良席にて案内 ■サービス介助士が常駐

■客席の照明を暗くしすぎない ■公演中の休憩スペース(カームダウンスペース)設置

【SOUND HUGとは】

SOUND HUG(2)

「SOUND HUG」は、抱きかかえることで音楽を視覚と触覚で感じられる球体型デバイスです。

楽曲全体の音・特定の楽器の音をMIXして、球体に内蔵された振動スピーカーで再生することで音楽の振動を触覚で感じることができます。

また、音楽に合わせて球体が発光する仕組みになっていて、振動だけでは伝わりづらい曲の旋律を視覚でも感じることができます。

SOUND HUGによって、耳の自由不自由にかかわらず、単に耳で感じるだけではない、音楽を身体で楽しむという全く新しい音楽体験を提案しています。

※「SOUND HUG」は、ピクシーダストテクノロジーズ社の商標です。

(参考)みんなの音楽会シリーズ 鑑賞サポートの変遷

※実施があった枠を着色

後援・協力をいただいている関係各所の皆さまの協力により当事者の意見を集めて参考にし、現在の鑑賞サポート内容の構築に至りました。

環境面でのサポートを継続しつつ新しい技術を使ったシステムを取り入れ、より良い鑑賞環境の提供に努めています。

前回の公演の様子(2)

【後援】社会福祉法人日本点字図書館

特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

【協力】社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会

NPO法人 神奈川県視覚障害者福祉協会

一般社団法人 神奈川県聴覚障害者連盟

神奈川県ライトセンター

大和市高齢者福祉施設協議会

大和市ケアマネージャー連絡協議会

【公演情報】

みんなの音楽会 vol.6 〜鵜木絵里・中川賢一 with 神谷未穂

(1) 親子で楽しむバリアフリーコンサート/(2) 大人が楽しむバリアフリーコンサート

<日時>

2025年3月8日(土)

(1) 親子で楽しむバリアフリーコンサート(約30分、0歳から入場可)

11:30開演(11:00開場)

(2) 大人が楽しむバリアフリーコンサート(約60分、未就学児入場不可)

14:30開演(14:00開場)

会場 :大和市文化創造拠点シリウス 1階芸術文化ホール サブホール

料金 :大人1,000円、子ども(中学生以下)500円、介助者800円

※全席指定・税込

発売 :友の会会員先行発売…受付終了

一般発売…2025年3月8日(土)各公演の開演時間まで

問合せ:やまと芸術文化ホールチケットデスク 046-263-3806(9:00〜18:00)

主催 :やまとみらい(大和市文化創造拠点等 指定管理者)

【出演】

鵜木絵里(うのきえり/ソプラノ)

東京藝術大学卒業。

同大学院、二期会オペラ研修所修了。

イタリア政府給費生としてミラノに留学。

国内では二期会『コジ・ファン・トゥッテ』デスピーナをはじめ、新国立劇場や日生劇場など数多くの舞台に出演。

二期会会員。

中川賢一(なかがわけんいち/ピアノ)

桐朋学園大学音楽学部を経てアントワープ王立音楽院を首席修了。

全国各地でアウトリーチ活動、ワークショップやコンサートを行う一方、未就学児参加可能の音楽会プロデュースも数多く行っている。

アンサンブル・ノマドメンバー、お茶の水女子大学、桐朋学園大学非常勤講師。

神谷未穂(かみやみほ/ヴァイオリン)

桐朋学園大学、ハノーファー音楽演劇大学、同大学ソリストクラスをそれぞれ首席で卒業。

パリ国立高等音楽院最高課程を修了。

数多くの国内外のコンクールに入賞。

TV「題名のない音楽会」はじめメディアにも多数出演。

CDは「ブーケ・ド・フランス」(NAT)他。

仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター、千葉交響楽団特任コンサートマスター、横浜シンフォニエッタコンサートマスター、宮城学院女子大学特命教授。

Kuniy(舞台手話通訳)

生まれつきのろう者。

2001年よりろう者・CODA・聴者混合の手話バンド「こころおと」の手話ボーカルとして音楽活動を開始。

現在はバンド活動の他、手話を取り入れたコンサートの歌の手話監修およびライブや音楽フェス等で歌詞の意味や曲の世界観を伝える手話パフォーマーとして活動中。

