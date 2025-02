『ひつじのショーン』の“アメェ〜イジング”なアイテムがかわいすぎ！LUSHとのコラボでバスタイムを楽しく

イギリス発のナチュラルコスメブランド「LUSH(ラッシュ)」から、『ひつじのショーン』とのコラボアイテム「ひつじのショーン x LUSH」が登場。3月6日(木)の全国発売に先駆け、3月4日(火)よりLUSH公式アプリにて先行販売が始まります。バスタイムが楽しくなること間違いなしの、“アメェ〜イジング”なコラボアイテムがラインナップ。かわいすぎるコラボを見逃さないで!

LUSHと『ひつじのショーン』がコラボ!©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.『ひつじのショーン』の誕生30周年を記念し、LUSHとのかわいすぎるコラボアイテムが誕生します。ユニークなショーンのバスボムや、キュートなティミーをモチーフにしたバブルバー、牧羊犬・ビッツァーのボディバームなど、全6種のヴィーガンコスメがラインナップ。©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.LUSHのアイテムは、すべてハンドメイドで作られているのをご存知ですか?製造するタイミングの湿度や温度などによって変化する資材の状態を見極めた上で、すべてを同じクオリティで完成させるためには、機械任せではなくハンドメイドすることが必須だといいます。今回のコラボでは特に、ショーンのバスボムとティミーのバブルバーのハンドメイドに対するこだわりが格別なのだそう。ぜひそこにも注目してみてくださいね。キャラクターモチーフがかわいすぎて、使うのがもったいない…©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.お茶目な笑顔に、こちらもつられて笑顔になってしまいそうなショーンの「バスボム」(1個:税込1080円)。黒い顔の部分だけを、スプレーを使用して1つひとつ手作業で色付けしていく細かい工程を経て完成します。ジャスミンとローズのフローラルグリーンな香りは、ショーンと一緒に青々とした草原へ駆け出しているような気分になれるかも!心地よいバスタイムを過ごせそうですね。©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.「バブルバー」(100g:税込1280円)は、赤ちゃんひつじの“ティミー”がモチーフ。時間の経過で固くなってしまう資材を素早く成形していくことが求められる中、黒い顔の部分と白い目の部分は別々に作られ、のちに合体させるのだとか。最後に1つひとつ目を筆で描いて、愛らしい表情の「スリーピーティミー」が完成しますよ。ラベンダーとカモミールが穏やかに香る泡に包まれれば、ひつじを数えなくてもぐっすり眠れそう。©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.乾燥しがちな肌を潤すなら、ビッツァーの「ボディバーム」(90g:税込1960円)を使ってみて。肌の上を滑らせるとシアバターが溶け出し、素早く保湿して柔らかな肌に。アプリコットカーネルオイルと、マンゴーバターの濃厚な香りに、思わずうっとりしてしまいそうな予感…。©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.3匹のいたずらブタが、「シャワージェリー」(155g:税込2400円)になって登場します。ゼリーのようなプルプルの感触を楽しみながら、砂のスクラブで古い角質を除去し、なめらかな肌ざわりに。サンダルウッドの甘くウッディな香りで、ボディケアもはかどりそうですね。牧場にいる気分を楽しめそうなアイテムも見逃せない!©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.牧場主のトラクター『トラブルトラクター』の「ソープ」(90g:税込1360円)は、おもちゃのような見た目が遊び心をくすぐりますね。肌のオイルバランスを整えるゼラニウムとクラリセージがブレンドされており、ふんわりとした手肌に仕上げてくれますよ。©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.グリーンノートとウッディなサンダルウッドの香りの「ボディスプレー」(200ml:税込6800円)は、モッシーボトム牧場に吹く爽やかな風を思わせるのだとか。スプレータイプで、すみずみまでボディケアできるのがうれしいポイントです。世界中で愛される『ひつじのショーン』とのコラボは必見だよ©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.ショーンやティミーのフェイスが大胆なアイテムは、ユニークなプレゼントにもきっと喜ばれそうですね。作品のファンの方はもちろん、ショーンのアイテムを初めて手に取る人もつい欲しくなってしまいそうな、かわいいアイテムがそろっています。また、3月6日(木)と8日(土)には、LUSH 新宿店にて「スリーピーティミー」のハンドメイドの工程が見られるイベントも開催されるそうなので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。「ひつじのショーン x LUSH」ハンドメイドライブ会期予定:3月6日(木)1回目 16時〜/2回目 18時〜3月8日(土)1回目 16時〜/2回目 18時〜会場:LUSH 新宿店(東京都新宿区新宿3-26-6 FFビル)「LUSH」公式サイト参照元:ラッシュジャパン合同会社 プレスリリース