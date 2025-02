タイBLの金字塔『SOTUS／ソータス』Blu-ray BOXが発売決定！

タイドラマ『SOTUS/ソータス』のBlu-ray BOXが本日2025年2月25日(火)12:00より販売することが明らかになった。

『SOTUS/ソータス』Blu-rayリリース決定!

『SOTUS/ソータス』は、“SOTUS”という厳しい校内システムが存在する大学を舞台に、一途な後輩とツンデレ気質な先輩の恋の行方を描いた学園ロマンス。

本作はタイBLの先駆けであり、今なお多くのタイBLドラマファンに愛される大ヒット作品となっている。

SOTUSチームのリーダーで、厳しくもありながら甘いものが好きなギャップが魅力の先輩アーティットを演じるのは、『The War of Flowers』『Love Beyond Frontier』などに出演し、ソロアーティストとしても活躍の幅を広げるピーラワット・シェーンポーティラット(クリス)。

また、アーティットに一途に想いを寄せる新入生コングポップ役は、本作が俳優デビュー作で『Girl Next Room』『He's Coming To Me 〜清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』などに出演するプラチャヤー・レァーンロード(シントー)が務める。

数々のドラマで活躍する、人気俳優二人の初々しい演技も本作の見どころ。撮影期間中に、共演者たちが培った信頼関係を感じさせる掛け合いは、何度も見返したくなること間違いなし!

『SOTUS/ソータス』Blu-ray BOXには、本編映像のほか当時のイメージを活かした化粧箱、名場面を写真と共に振り返るブックレットが付属。U-NEXT Asia ONLINE STORE限定で発売する。2025年12月31日23:59までの期間限定販売のため、お見逃しなく。