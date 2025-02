【アズールレーン プリンツ・ハインリヒ】11月 発売予定価格 通常版:24,750円 あみあみ限定版:25,300円

サウザンドのフィギュアブランド「GOLDENHEAD+」は、フィギュア「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」を11月に発売する。価格は24,750円。

本製品は、ゲーム「アズールレーン」より鉄血KAN-SENの重巡洋艦「プリンツ・ハインリヒ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

「プリンツ・ハインリヒ」の登場シーンを立体化しており、ボリューム感ある部分には特にこだわり、衣装の細かいパーツなどイラストを可能な限り再現している。

また通販サイト「あみあみ」限定で、「泣き顔」フェイスパーツが付属する限定版も発売する。価格は25,300円。

「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」

あみあみ限定版「泣き顔」フェイスパーツ

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約230mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。