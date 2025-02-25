「アズールレーン」より鉄血KAN-SENの「プリンツ・ハインリヒ」がスケールフィギュアで登場！登場シーンを元に立体化
【アズールレーン プリンツ・ハインリヒ】
11月 発売予定
価格 通常版：24,750円 あみあみ限定版：25,300円
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
11月 発売予定
価格 通常版：24,750円 あみあみ限定版：25,300円
サウザンドのフィギュアブランド「GOLDENHEAD＋」は、フィギュア「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」を11月に発売する。価格は24,750円。
本製品は、ゲーム「アズールレーン」より鉄血KAN-SENの重巡洋艦「プリンツ・ハインリヒ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
「プリンツ・ハインリヒ」の登場シーンを立体化しており、ボリューム感ある部分には特にこだわり、衣装の細かいパーツなどイラストを可能な限り再現している。
また通販サイト「あみあみ」限定で、「泣き顔」フェイスパーツが付属する限定版も発売する。価格は25,300円。
「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm（台座含む） 素材：PVC、ABS
あみあみ限定版「泣き顔」フェイスパーツ
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※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。