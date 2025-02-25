【ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ マジンガーX & ジェットスクランダーX】8月 発売予定3月4日 予約受付開始予定価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは「ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ マジンガーX & ジェットスクランダーX」を8月に発売する。価格は17,600円。3月4日より予約受付を開始する。

本製品は「グレンダイザーU」のクライマックスに登場した「マジンガーX」を立体化したもの。特徴的なX字の翼「ジェットスクランダーX」を背中に装着し、刃がX字となった「アイアンカッター」を装備している。両手首は平手に組み替えられる他、「ジェットパイルダー」と専用台座が付属する。サイズは約150mm。

ジェットスクランダーXが付属

前面

背面

アイアンカッター

グレンダイザーと並べてディスプレイ可能

(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU