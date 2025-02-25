¡Ú2026Ç¯Æþ³ØÍÑ¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Û¿Æ»Ò¤ÇÇ¼ÆÀ¡ª ÆüËÜÀ½¤Ç°ì¤«¤é¼êºî¤ê¤Î¡ØÂ¼À¥³ó¹Ô¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¤ò¤ª¤¿¤á¤·¢ö
2026Ç¯¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¥é¥ó³è¤ò¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥Ñ¤ä¥Þ¥Þ¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Ë´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¼êºî¤ê¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØÂ¼À¥³ó¹Ô¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¤À¡£°ì¤«¤é¤ÎÆüËÜÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢2026Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£2026Ç¯Æþ³ØÍÑ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¢ö
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ä³ØÀ¸³ó¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂ¼À¥³ó¹Ô¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡£»Ò¤É¤âÃ£¤¬³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¡¢¿¿¿´¤³¤á¤Æºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙ¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¼«ÂÎ¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¡¢¡Ö°ì¤«¤é¤ÎÆüËÜÀ½¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÎÏ¤Î¤«¤«¤ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¦¿Í¤¬¼êË¥¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤«¤é¡¢2026Ç¯Æþ³ØÍÑ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿Æ»Ò¤ÇÇ¼ÆÀ´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡ØÂ¼À¥³ó¹Ô¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¡ÊÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ79,750±ß¡Á¡¦2025Ç¯2·î14Æü¤è¤êÅ¸¼¨ÈÎÇä³«»Ï¡Ë¤Ï¡¢°ì¤«¤é¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¢£¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ê¤Ã¤È¤¯¡ª ¤Îµ¡Ç½¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¾®³ØÀ¸¤Î»ý¤ÁÊª¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢²ÙÊª¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÂÎ´¶½ÅÎÌ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡×µ¡Ç½¡£
½¾Íè¤Ç¤Ï¸ª¥Ù¥ë¥ÈÎ¢¤Î¤ß¥¦¥ì¥¿¥ó¤Î¾å¤Ë3Ð¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½Å¤Í¤ë¤Ä¤¯¤ê¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼À¥³ó¹Ô¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤Ï¸ª¥Ù¥ë¥ÈÎ¢¤ÈÇØÅö¤É¤Á¤é¤â10Ð¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥â¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÅÎÌ¤¬Ê¬»¶¡£¸ü¼ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¹â¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¡¢ÂÎ´¶½ÅÎÌ¤¬·Ú¸º¤¹¤ë»ÅÍÍ¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ëµ¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤è¤ê·Ú¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¥Ù¥ë¥È¤Î¸ü¤ß¤ÏÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¿¨¤ë¤È¤Õ¤«¤Õ¤«¡£ÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¸ª¥Ù¥ë¥È¤Î¾åÉô¤¬ÉÕ¤±º¬¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤êÇØ¥«¥ó¡×Àß·×¤È¡ÖY¥é¥¤¥óÇØÅö¤Æ¡×¹½Â¤¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î½Å¿´¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤Ç¤¤ë¤¹¤´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡ØÂ¼À¥³ó¹Ô¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¤Ï·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÍÉ¤ì¤â·Ú¸º¡£Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÎÉ¤¤»ÑÀª¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
Á°¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯³«¤¤¤ÆÂçÍÆÎÌ¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¶â¶ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸°¤ä¤ª¼é¤ê¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÊØÍø¡£
ºÇ¤âÊÑ·Á¤·¤ä¤¹¤¤¾åÉô¤Î¸ý¸µ¤Ï¡¢¹Å¼Á¤Ê¼ù»éºà¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊä¶¯¤·¡¢ÄÙ¤ì¤Ë¶¯¤¤¾æÉ×¤ÊÀß·×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢A4¥Õ¥é¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¶Ê¤¬¤é¤º¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Æþ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¼«Æ°¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±Ëº¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÈ¿¼Íºà¤ò¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¤«¤Ö¤»¡¢Â¦ÌÌ¡¢¸ª¥Ù¥ë¥È¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤¤Î°¤¤Æü¤äÍ¼Êë¤ì»þ¤Ç¤â¡¢Á°¸åº¸±¦¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Î°ÌÃÖ¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Ê¥¹¥«¥ó¤Ï¶¯¤¤ÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤È³°¤ì¤ë°ÂÁ´»ÅÍÍ¤Ë¡£¸ª¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¶â¶ñ¤â´°È÷¤·¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ê¤Ã¤È¤¯¡ª¤³¤À¤ï¤êµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£2026Ç¯¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é
¾¢¥ì¥¶¡¼¡Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë
50Ç¯°Ê¾å¤â²þÎÉ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ÉÊ³Ê¤¢¤ë¼êË¥¤¤»ÅÎ©¤Æ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¡Ø¾¢¥ì¥¶¡¼¡Ù¡ÊÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ94,600±ß/99,000±ß¡Ë¡£
¼êË¥¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇØÅö¤Æ¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤Þ¤Ç¼êË¥¤¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»þ´Ö¤ÏÌó20ÇÜ¤«¤«¤ë¤¬¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¾æÉ×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
½ý¤Ë¤â±«¤Ë¤â¶¯¤¤µí³×¥¹¥È¥í¥ó¥°#00¤òÁÇºà¤ËºÎÍÑ¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏËÉ¿å¥¦¥ì¥¿¥ó²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ê¤¬¤é¤â»È¤¦¤Û¤É¤ËÉ÷¹ç¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÍÍ¤Ë¡£¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ú¡¼¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê6¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤ÏÁ´14¼ïÎà¡£
¾¢¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¡Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë
µ»¤ÈÁÇºà¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡¢ºÇ¾å¤Î¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ø¾¢¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¡Ù¡ÊÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ159,500±ß¡Ë¡£ÇÏ¤Î¤ª¤·¤êÉôÊ¬¤ÎÈé¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¤Ï¡¢³×¤ÎÊõÀÐ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âµéÁÇºà¡£·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢6Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â·¿Êø¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥¢¥«¤Î3¿§Å¸³«¡£
¥Ü¥ë¥« ¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¡Ê¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡Ë
ÆüËÜÀ½ÁÇºà¤Î¡Ö¿Í¹©Èé³×L¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¥Ü¥ë¥« ¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¡Ù¡ÊÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ82,500±ß¡Ë¡£³×¤Î¼Á´¶¡¦¥·¥Ü´¶¤òºÆ¸½¤·¡¢ËÜ³×¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µí³×¤È¿Í¹©Èé³×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤âÁ´16¿§¤ÈËÉÙ¡£
Âè31²ó ÆüËÜ¤«¤Ð¤óµ»½ÑÁÏºî¥³¥ó¥¯¡¼¥ë ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø²Ú¡Ù¡ÊÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ99,000±ß¡Ë¡£»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë²Ú¤ÎºÙ¹©¤ò»Ü¤·¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä³ó¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê¤Å¤¯¤ê¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¡£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´4¿§¡£
Â¾¤Ë¤âºî¤ê¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥Ì¥á³×¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ö¾¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ÎÃæ¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¹½Â¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥¶¡¼¥Ü¥ë¥«¡×¡£¿Í¹©Èé³×¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¡Ö¥¨¥¢¥ê¡¼¥×¥ê¥â¡×¡¢¥Ì¥á³×¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ì¥¶¡¼¥Ü¥ë¥«¥³¥ó¥Ü¡×¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥«¥é¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥ó³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦
¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡¢´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡ØÂ¼À¥³ó¹Ô¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¡£6Ç¯´ÖÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£2026Ç¯¤Ë¾®³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤ÇÅ¹ÊÞ¤äÅ¸¼¨²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¾¦ÉÊ¤ÏÄ¾ÇäÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°¡¢½ÂÃ«¡¢¿´ºØ¶¶¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÈÎÇäÅ¹¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È