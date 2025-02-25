¡ÖÅö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï»þ´Ö²¡¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹ ¤¿¤À¤·¡Ä¡×à¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶á¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¢¥é¥¹¥«¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦¥¿¥±¥à¥é¥«¥º¥¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±é½Ð±é¤Î¤¿¤á¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¹â¾¾¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ËË¬¤ì¤¿¥¿¥±¥à¥é¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤Î¡ÖÅö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ïµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¤ªµÒÍÍ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¤ÇÂ¿¾¯»þ´Ö¤¬²¡¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·30Ê¬°Ê¾å²¡¤·¤¿¤ê¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î»þ´Ö¤ò¸Î°Õ¤ËÌµ»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ÏÆ¬ÆÍ¤¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢½Ð±é¼Ô¤Ø¤à¤±¤¿Ãí°ÕÊ¸¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÈ¬½½È¬¥«½ê½äÎé¡×¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¸ø±é»ý¤Á»þ´Ö±äÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆ¬ÆÍ¤¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿·ï¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÄ¥¤ê»æ¤Ë¡¢¥¿¥±¥à¥é¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ºÇ¹â¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¥Î¥ê¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃçÎÉ¤·´¶¤¬²¿¤è¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤âÍ¥¤·¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥é¤â80±ß¤Ç¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤Ê¤³¤Î¥Ï¥³½äÎé¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£