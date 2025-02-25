「スト6」より「ブランカちゃん ラバーマスコットキーホルダー」カプセルトイ発売決定！カラーは全9種
【ストリートファイター6 ブランカちゃん ラバーマスコットキーホルダー】
3月中旬 順次発売予定
価格：1回500円
※物販/オンラインでは1個770円（3月5日発売）
3月中旬 順次発売予定
価格：1回500円
※物販/オンラインでは1個770円（3月5日発売）
カプコンは、カプセルトイ「ブランカちゃん ラバーマスコットキーホルダー」を3月中旬より順次発売する。価格は1回500円。
対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場する「ブランカちゃん」が、ラバー素材の立体感あるマスコットとなりカプセルトイ商品として新登場。サイズは約3.8㎝と鍵やバッグにつけて一緒におでかけするのに適しており、どの角度からみてもカワイイ「ブランカちゃん」を楽しめる。カラーは全9種。
商品はCAPSULE LAB（カプセルラボ）のほか、「スト6」の公式大会「CAPCOM CUP 11」/「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2024」の会場でも販売。また、CAPCOM STORE（カプコンストア）の店舗およびオンラインではカプセルトイではなくトレーディング仕様で販売される。物販/オンラインの場合は1個770円となり、3月5日より取り扱いがスタートする（オンラインは12時～）。
□「ストリートファイター6 ブランカちゃん ラバーマスコットキーホルダー」のお知らせページ
／#スト6- CAPCOM カプセルラボ（CAPSULE LAB） (@capcomcapsule) February 25, 2025
「ブランカちゃん ラバーマスコットキーホルダー」
カプセルトイ発売決定🎉
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