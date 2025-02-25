¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢²Î¾§»þ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï¡©Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/25¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊTOKYO FM¡¿¤è¤ë11»þ8Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â´¶ÈÀ¸¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä³Ú¶Ê²Î¾§¤Î¥³¥Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡¢²Î¾§¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×³Ú¶Ê
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡ÖÂç»ö¤À¤è¤Í¡¢²¿¤«¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤«¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤²¿¤«¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÀäÂÐ¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¼¡¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Ø¤Ï¡Öº£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿§¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤«¤ë½Ö´Ö¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë»×¤¦½Ö´Ö¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éËèÆüËèÆü¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖBFF¡×¤òÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¾å¼ê¤¯²Î¤¦¥³¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£ß·¤â¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È³Ú¶Ê¤¬Æñ¤·¤¤»ö¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£
Âç¿¹¤Ï¡Ö´·¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¾®¼êÀè¤ÎÆñ¤·¤¤»ö¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ã°æ¤â¡ÖÅÁ¤¨¤í¡ª¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TOKYO FM
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡¢²Î¾§¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×³Ú¶Ê
¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡ÖÂç»ö¤À¤è¤Í¡¢²¿¤«¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤«¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤²¿¤«¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÀäÂÐ¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¼¡¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¥ß¥»¥¹¡¢²Î¾§¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï
¤Þ¤¿¡ÖBFF¡×¤òÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¾å¼ê¤¯²Î¤¦¥³¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£ß·¤â¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È³Ú¶Ê¤¬Æñ¤·¤¤»ö¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£
Âç¿¹¤Ï¡Ö´·¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¾®¼êÀè¤ÎÆñ¤·¤¤»ö¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ã°æ¤â¡ÖÅÁ¤¨¤í¡ª¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TOKYO FM
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û