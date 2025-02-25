LUNA SEA、初期ライヴ映像4作品をBlu-ray化リリース
LUNA SEAが5月28日、結成35周年記念として初期ライヴ映像4作品『IMAGE or REAL』、『Sin After Sin』、『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』、『REW』をBlu-ray化リリースすることが決定した。
◆LUNA SEA 画像
初回生産限定商品として、4作品のBlu-rayをデジパックケースに収め、大型ブックレットを同梱したLPサイズの豪華スペシャルボックスも同時発売される。ライヴシーンの数々がフルHD映像と最新リマスター音源で堪能できるとのことだ。
■豪華スペシャルボックス『LUNA SEA 35th Anniversary ~Live Blu-ray 1992-1996~ Special Box』
初回生産限定商品
UPXY-9037/40 \22,000(税込)
収録時間：約374分
※初期ライヴ映像4タイトル『IMAGE or REAL』『Sin After Sin』『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』『REW』の激しく美しいフルHD映像と、4タイトルに統一感を持たせたサウンドへリマスタリングしたBlu-ray、大型ブックレットを同梱した結成35周年記念スペシャルBox
■Blu-ray『IMAGE or REAL』
UPXY-6114 \4,950(税込)
収録時間：約60分
※メジャーデビュー前の1992年3月の渋谷公会堂でのライヴを収録
▶収録曲：CALL FOR LOVE / FATE / MECHANICAL DANCE / SUSPICIOUS〜VIOLIN SOLO / SEARCH FOR REASON / SANDY TIME〜GUITAR SOLO / DRUMS SOLO /IMITATION / TIME IS DEAD / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / CHESS / Déjàvu / MOON
■Blu-ray『Sin After Sin』
UPXY-6115 \4,950(税込)
収録時間：約63分
※1993年8月、初の日本武道館単独ライヴを収録
▶収録曲：SIN / JESUS / SLAVE / ANUBIS / Claustrophobia / Providence / OCEAN (Drum Solo) / IN MY DREAM (WITH SHIVER) / BELIEVE / MOON / WISH / AFTER SIN
■Blu-ray『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』
UPXY-6116 \6,050(税込)
収録時間：約138分
※1995年12月、初の東京ドーム公演を収録
▶収録曲：LOVELESS / PRECIOUS... / JESUS / SLAVE / FACE TO FACE / CIVILIZE / LUV U / RAIN / Providence / GENESIS OF MIND 〜夢の彼方へ〜 / LINX (Drum Solo) / FATE / Déjàvu / IN FUTURE / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / TIME IS DEAD / ROSIER / DESIRE / TRUE BLUE / WHITE CHRISTMAS / IN MY DREAM (WITH SHIVER) / BELIEVE / WISH /MOTHER
■Blu-ray『REW』
UPXY-6117 \6,050(税込)
収録時間：約113分
※1年間の活動休止に入る前、1996年12月23日の横浜スタジアム公演を収録
▶収録曲：WITH LOVE / G. / TIME IS DEAD / SYMPTOM / END OF SORROW / BELIEVE / JESUS / RA-SE-N / SILENT NIGHT / MOON / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / 1999 / ROSIER / TRUE BLUE / WISH / Romeo＆Juliet “What is A Youth” / CIVILIZE / HURT / Déjàvu / MOTHER / DESIRE / PRECIOUS... / FATE / IN SILENCE / FOREVER ＆ EVER / WISH (Acoustic Version)
■＜LUNATIC FEST. 2025＞
2025年11月9日(日) 千葉・幕張メッセ
※詳細近日発表
■ライヴ映像作品リリース情報
2025.2.26 ON SALE
▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA ＜IMAGE or REAL＞＜SEARCH FOR MY EDEN＞』
2025.3.12 ON SALE
▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA ＜SHINING BRIGHTLY＞＜BRAND NEW CHAOS＞』
2025.3.26 ON SALE
●予約リンク：https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray
●商品詳細：https://avex.jp/lunasea/live-movie/
■番組『LUNA SEA｜GLAY「The Millennium Eve 2025」』
放送：フジテレビTWO ドラマ・アニメ
配信：スカパー! 番組配信 (同時配信＋1週間見逃し配信)
▼収録
2025年2月22日(土) 東京ドーム
open16:00 / start18:00
■番組『「LUNATIC TOKYO 2025」黒服限定GIG』
放送：フジテレビTWO ドラマ・アニメ
配信：スカパー! 番組配信 (同時配信＋1週間見逃し配信)
▼収録
2025年2月23日(日/祝) 東京ドーム
open15:00 / start17:00
関連リンク
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