LUNA SEAが5月28日、結成35周年記念として初期ライヴ映像4作品『IMAGE or REAL』、『Sin After Sin』、『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』、『REW』をBlu-ray化リリースすることが決定した。初回生産限定商品として、4作品のBlu-rayをデジパックケースに収め、大型ブックレットを同梱したLPサイズの豪華スペシャルボックスも同時発売される。ライヴシーンの数々がフルHD映像と最新リマスター音源で堪能できるとのことだ。

■豪華スペシャルボックス『LUNA SEA 35th Anniversary ~Live Blu-ray 1992-1996~ Special Box』

2025年5月28日(水)発売

初回生産限定商品

UPXY-9037/40 \22,000(税込)

収録時間:約374分

※初期ライヴ映像4タイトル『IMAGE or REAL』『Sin After Sin』『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』『REW』の激しく美しいフルHD映像と、4タイトルに統一感を持たせたサウンドへリマスタリングしたBlu-ray、大型ブックレットを同梱した結成35周年記念スペシャルBox

■Blu-ray『IMAGE or REAL』

2025年5月28日(水)発売

UPXY-6114 \4,950(税込)

収録時間:約60分

※メジャーデビュー前の1992年3月の渋谷公会堂でのライヴを収録

▶収録曲:CALL FOR LOVE / FATE / MECHANICAL DANCE / SUSPICIOUS〜VIOLIN SOLO / SEARCH FOR REASON / SANDY TIME〜GUITAR SOLO / DRUMS SOLO /IMITATION / TIME IS DEAD / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / CHESS / Déjàvu / MOON



■Blu-ray『Sin After Sin』

2025年5月28日(水)発売

UPXY-6115 \4,950(税込)

収録時間:約63分

※1993年8月、初の日本武道館単独ライヴを収録

▶収録曲:SIN / JESUS / SLAVE / ANUBIS / Claustrophobia / Providence / OCEAN (Drum Solo) / IN MY DREAM (WITH SHIVER) / BELIEVE / MOON / WISH / AFTER SIN



■Blu-ray『LUNATIC TOKYO 1995.12.23 TOKYO DOME』

2025年5月28日(水)発売

UPXY-6116 \6,050(税込)

収録時間:約138分

※1995年12月、初の東京ドーム公演を収録

▶収録曲:LOVELESS / PRECIOUS... / JESUS / SLAVE / FACE TO FACE / CIVILIZE / LUV U / RAIN / Providence / GENESIS OF MIND 〜夢の彼方へ〜 / LINX (Drum Solo) / FATE / Déjàvu / IN FUTURE / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / TIME IS DEAD / ROSIER / DESIRE / TRUE BLUE / WHITE CHRISTMAS / IN MY DREAM (WITH SHIVER) / BELIEVE / WISH /MOTHER



■Blu-ray『REW』

2025年5月28日(水)発売

UPXY-6117 \6,050(税込)

収録時間:約113分

※1年間の活動休止に入る前、1996年12月23日の横浜スタジアム公演を収録

▶収録曲:WITH LOVE / G. / TIME IS DEAD / SYMPTOM / END OF SORROW / BELIEVE / JESUS / RA-SE-N / SILENT NIGHT / MOON / BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に 近い ブルー / 1999 / ROSIER / TRUE BLUE / WISH / Romeo&Juliet “What is A Youth” / CIVILIZE / HURT / Déjàvu / MOTHER / DESIRE / PRECIOUS... / FATE / IN SILENCE / FOREVER & EVER / WISH (Acoustic Version)



■<LUNATIC FEST. 2025>

2025年11月8日(土) 千葉・幕張メッセ

2025年11月9日(日) 千葉・幕張メッセ

※詳細近日発表



■ライヴ映像作品リリース情報

▼LIVE Blu-rays『DUAL ARENA TOUR 2023 <MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE><UN ENDING STYLE>』

2025.2.26 ON SALE



▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <IMAGE or REAL><SEARCH FOR MY EDEN>』

2025.3.12 ON SALE



▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <SHINING BRIGHTLY><BRAND NEW CHAOS>』

2025.3.26 ON SALE



●予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray

●商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/

■番組『LUNA SEA|GLAY「The Millennium Eve 2025」』

放送日時:3月29日(土) 21時〜24時

放送:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

配信:スカパー! 番組配信 (同時配信+1週間見逃し配信)

▼収録

2025年2月22日(土) 東京ドーム

open16:00 / start18:00



■番組『「LUNATIC TOKYO 2025」黒服限定GIG』

放送日時:4月27日(日) 19時〜22時

放送:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

配信:スカパー! 番組配信 (同時配信+1週間見逃し配信)

▼収録

2025年2月23日(日/祝) 東京ドーム

open15:00 / start17:00



