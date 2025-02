コラーゲン・プラセンタ配合！EPIC／まじかるらんくあっぷ「あるちゅーる」

EPICとまじかるらんくあっぷは、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」の特別キャンペーンを、2025年2月21日(金)〜3月31日(月)に開催します。

EPIC/まじかるらんくあっぷ「あるちゅーる」

・期間: 2025年2月21日(金)〜3月31日(月)

・場所: cafe&bar にゃん×らびっ内、まじかるらんくあっぷ

・内容: 記事ページご提示で60分2,000円(税サ別)

+あるちゅーる(お客様お1人につき1本)サービス

EPICとまじかるらんくあっぷは、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」の特別キャンペーンを、2025年2月21日(金)〜3月31日(月)に開催。

■「あるちゅーる」とは?

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるだけでなく、お客様同士、お客様とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できる、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

アルコール度数15%で、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分も配合しており、美味しく、楽しく、美しく過ごしたい方におすすめです。

■まじかるらんくあっぷについて

所在地 : 東京都港区赤坂3-9-9 赤坂扇やビル4F

営業時間 : 19:00〜LAST

定休日 : 年中無休

「あるちゅーる」の特徴

・手軽さ :スティックタイプなので、お客様は好きな時に好きなだけ楽しめます。

・多様性 :アルコール度数15%で、お客様同士、お客様とキャストの

コミュニケーションツールとして飲み会を盛り上げます。

コラーゲンやプラセンタ配合で、美容意識の高い女性にもアピールできます。

・清潔感 :食べ終わった後、手を汚すことなく簡単に処分できます。

・客単価UP:一品として提供したり、カクテルのベースとして使用したりと、メニューの幅が広がります。

【あるちゅーるについて】

・商品名 :あるちゅーる

・内容量 :10g

・アルコール度数:15%

・価格 :249円(税込)

・フレーバー :マスカット味

