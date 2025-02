【Pokemon GO ギフトカード】2月25日 発売価格: 3,500円/3,300 ポケコイン7,000円/7,000 ポケコイン

Nianticとポケモンは、「Pokemon GO ギフトカード」を全国のファミリーマートにて本日2月25日より発売する。

ファミリーマート限定で、「ポケモン GO」アプリ内にて使用可能な「ポケコイン」を引き換えることができるギフトカードが販売開始。3500円と7000円の2種が展開される。

また、対象店舗にて「Pokemon GO ギフトカード」を購入後、特設サイトより応募することで購入金額に応じてゲーム内で使える「道具セット」がもれなくもらえるキャンペーンも同時開催。さらに、Wチャンスとして100名に購入金額と同額分の「Pokemon GO ギフトカード」のコードが当たる。

キャンペーン期間は3月17日、応募締切は3月18日まで。4月4日までに特典コードが記載されたメールが送られる予定で、抽選のコードプレゼントについては4月11日までに当選者宛にメールで案内される。

□ファミリーマート「Pokemon GO ギフトカードキャンペーン」のページ

「Pokemon GO ギフトカード」利用方法

特設サイトより応募で貰える「道具セット」

(C)2025 Niantic, Inc. (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.