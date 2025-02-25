NEWS²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦Åì¶äºÂ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾®Àâ¡Ø¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù(2·î26ÆüÈ¯Çä 1,980±ßÀÇ¹þ ¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°È¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾®Àâ¡Ø¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥Þ¥¹¥³¥ßÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥
¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤ÇÁ´16²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»¨»ï¡Øanan¡Ù¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ø¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¡£¤½¤ì¤ËÂçÉý¤Ê²ÃÉ®¡¢½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤É¤Î³¹¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÂç³Ø¤äÏÂ¿©²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
È¯Çä´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½ÐÈÇ¸µ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¡£²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä´°À®¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢(Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬)2017Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë2¡Á3ºýËÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ïºî²È¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¶á¤¯¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÊ¬¿È¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢Ï¢ºÜ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö½ñ¤²¼¤í¤·¤ÈÏ¢ºÜ¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë¼ï¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Ç¤ä¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÆâÍÆ¤ò·è¤á¤Æ¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢ºÜÅö½é¤ÏÌÏº÷¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï"°¦"¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï30Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢"°¦¤À¤è¤Ê"¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¡¼¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥Õ¥í¥à¤Î¡Ø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¢¤é¤æ¤ë°¦¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ï¢ºÜ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤ê²ÃÉ®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Æ±½ñ¡£¡Ö¹¤²¤¿É÷Ï¤Éß¤Î¾ö¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£LEGO¤Çºî¤Ã¤¿¼Ö¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë´¶¤¸¡£¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±¤¸¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼Â¸³Åª¤Ëºî¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçËþÂ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«¿È¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁê¼ê¤ò»×¤¦¤³¤È¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÁÒÃéµÁ¤¬·ëº§¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¿´¤ÎÄì¤«¤éÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦?¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Ã¤ÈÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ê¤ì¤ë¤ÈËÍ¼«¿È¡¢¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Àâ¡Ø¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥Þ¥¹¥³¥ßÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥
¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤ÇÁ´16²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»¨»ï¡Øanan¡Ù¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ø¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¡£¤½¤ì¤ËÂçÉý¤Ê²ÃÉ®¡¢½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤É¤Î³¹¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÂç³Ø¤äÏÂ¿©²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï"°¦"¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï30Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢"°¦¤À¤è¤Ê"¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¡¼¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥Õ¥í¥à¤Î¡Ø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¢¤é¤æ¤ë°¦¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ï¢ºÜ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤ê²ÃÉ®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Æ±½ñ¡£¡Ö¹¤²¤¿É÷Ï¤Éß¤Î¾ö¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£LEGO¤Çºî¤Ã¤¿¼Ö¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë´¶¤¸¡£¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±¤¸¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼Â¸³Åª¤Ëºî¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçËþÂ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«¿È¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁê¼ê¤ò»×¤¦¤³¤È¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÁÒÃéµÁ¤¬·ëº§¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¿´¤ÎÄì¤«¤éÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦?¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Ã¤ÈÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ê¤ì¤ë¤ÈËÍ¼«¿È¡¢¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£