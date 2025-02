北千住駅下り特急専用ホームの新発車メロディがお披露目された

2025年2月20日、東武鉄道の特急「スペーシア X」において、乗車人数100万人突破記念のイベントが開催。男性ユニット「Da-iCE」の花村想太さんがボーカルを務める4人組バンド「Natural Lag」の楽曲「Step By Step」が、東武北千住駅下り特急専用ホームの発車メロディに採用され、そのお披露目も行われた。

Natural Lagからは花束を贈呈

Natural Lagからサイン入りの「Step By Step」のジャケットパネルも贈呈された。パネルはしばらくの間、ホームに飾られる予定

東武鉄道からNatural LagにスペーシアXのコックピットスイート招待券が贈呈された

新発車メロディを聞いて喜ぶ「Natural Lag」のメンバー

出発指示合図によりスペーシアXが発車

駅長と出発指示合図のポーズ!

スペーシア Xを見送る(左から)福田智樹さん、花村想太さん

スペーシアXは、従来の100系「スペーシア」がこれまで築き上げてきた伝統やブランド、イメージを維持・継承しながら、“より進化した上質なフラッグシップ特急”を目指し、製作された車両。2023年7月15日の運行開始以降、多くの客が利用し、スタートから570日間で累計乗車人数100万人を達成した。これを記念し、北千住駅の下り特急専用ホームの発車メロディを、現在テレビCMやYouTubeなどで公開中の「東武鉄道アニメーションCM」の主題歌「Step By Step」に変更。この変更の理由について、同社鉄道事業本部 営業統括部 営業部長の小金井敦さんは「東武鉄道創立時から『沿線地域の暮らしを豊かにしたい』という我々の想いは変わりません。そんな想いを表現したのがCMのアニメーション。そしてこの想いをNatural Lagさんが受け取ってくださり、描き下ろしてくださったのが『Step By Step』です。『これからも新しい景色を届けていく』というメッセージ性を引き立てていただける楽曲だと感じています」と説明した。また、同楽曲について花村さんは「こうして駅で流していただいたり…ということが決まっていたので、ホームに立っている人を想像しながら制作しました」とコメント。続けて「ホームに立っている方っていうのは、たとえばバイトに行ったり、仕事に行ったり、あとは家族に会いに行ったり、友達に会いに行ったり…と、“誰かのために”そのホームに立っている人ばかりなんじゃないかな?ということで。それが巡り巡って、誰かを幸せにしていて、広く見ると日本を、そして地球全体を幸せにしているんじゃないかなと思い、それぞれホームに立っている人がヒーローなのではないかな、と思いながら描いた曲です」と、思い描いたストーリーを明かした。さらに、発車メロディになった「Step By Step」の感想を聞かれると、福田智樹さんは、「感激というか、本当にうれしい。普段はバンドをやらせていただいているんですけど、こんなにもきれいですてきな発車メロディになって。そして、スペーシア Xというこの特別な電車に乗って、これから出かけていく皆さまが“始まりのメロディ”として聞かれるということですもんね。本当にこのような機会をいただいて光栄です!」と喜びを爆発させていた。取材・文=平井あゆみ