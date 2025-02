■人気事務所・Neo-PorteがBrave groupと経営統合

昨年も勢力拡大がめざましかったBrave groupに、今年も大きな話が舞い込んできた。気鋭のVTuber事務所・Neo-Porte(ネオポルテ)との経営統合発表だ。これまでNeo-Porteの運営を担ってきた渋谷ハル、Crazy Raccoon、まふまふ、そらるの四者に、新たにBrave groupが加わり、五者による共同運営体制へと移行する。

【画像】経営統合したNeo-Porteに所属する人気VTuberたち

これまでのBrave groupとの経営統合の例と同様に、Neo-Porteの運営体制は維持しつつも、グループの知見やミドルオフィス活用、経営戦略支援など、幅広いバックアップが展開される。Neo-Porteは単独でもたしかな存在感を発揮してきた勢力だが、強力な後方支援を得ることで、さらなる活動の発展が見込まれる。

そして、2022年に経営統合に至ったぶいすぽっ!は、3月22日と23日の2日間に渡り、オフラインイベント『VSPO! SHOWDOWN powered by RAGE』を開催する。両国国技館を舞台にしたゲームイベントとなり、eスポーツの現役プロ選手、元プロ選手、ストリーマーなどを相手に、5つのタイトルに挑むぶいすぽっ!所属タレントたちの姿を見られるとのことだ。経営統合後のぶいすぽっ!の飛躍ぶりを見れば、Neo-Porteの先行きにも期待できるだろう。

『にじフェス』を終えたにじさんじは、7周年ワールドツアーに新企画でさらにはばたくチケット関連のトラブルに見舞われながらも、にじさんじ恒例のアニバーサリーイベント『にじさんじフェス 2025』は無事完走した。後夜祭も含めれば4日間にも渡るビッグイベントとなり、現地の熱狂はSNS越しにも伝わってきた。

そして、メイン日程最終日に7周年ツアー『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow』の開催が発表された。国内は仙台、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の7都市にて開催が予定されている。にじさんじの全国ツアーといえば、途中でコロナ禍の影響を大いに受けた、2020年の『Shout in the Rainbow!』を思い出す。あのときから遥かに規模が大きくなったにじさんじによる全国ツアーは、かつてないほどの熱気を巻き起こしそうだ。そしてその名にある通り、国外公演にも期待したい。

また、新たなオフラインイベント『にじFAN Party』も発表された。音楽ライブに絞らず、タレントに合わせた様々な企画を準備中のイベントとのことで、第1弾にはラトナ・プティが選出されている。詳細は不明だが、「ファンとライバーがつながるライバープロジェクト」という触れ込みを真に受けるなら、先日加賀美ハヤトを起用して実施した「新技術実証実験イベント」との関係性を見出してしまうが、はたしてどうなるか。

■『BOOTH 3Dモデルカテゴリ取引白書2025』から見る2024年の『VRChat』文化の成長

『VRChat』向け3Dアイテム販売プラットフォームの代表格である「BOOTH」から、2024年の同プラットフォーム内における3Dモデルカテゴリ商品の取引データを集計・記録した『BOOTH 3Dモデルカテゴリ取引白書2025』が発表された。主に『VRChat』向け市場の現在地を示す貴重な情報だ。

その内容を一言で表現するならば「急成長」に尽きる。3Dモデル取扱高は約31億円から58億円超と、前年比で約187%の成長を見せ、注文件数は前年比約2倍の402万件、注文者数は前年比約1.5倍の21万人と、2023年から大きく上昇した。

その要因はもちろん、スタンミを筆頭としたストリーマーによる認知拡大が大きく作用しているだろう。その証拠に、3Dモデルの初回注文者数は2024年8月から急増している。特にスタンミの配信をきっかけに『VRChat』を訪れ、アバターや3D衣装、ワールド向けアセットを購入するに至った新規層が多く出現したと見て良さそうだ。

また、ギフト文化も定着の傾向にあるようだ。誰かに3Dモデルを買って贈る文化は、『VRChat』を含むSNSユーザーに根付く、Amazonのほしいものリストにあるものを記念日に贈る文化の延長線上にあり、違和感なく浸透したものと推察される。2024年12月25日、すなわち昨年のクリスマスには、ギフト注文の割合が30%を超えたそうだ。こうしたユーザー動向を見るに、お中元などのリアルにおけるギフト文化の輸入も難しくないのかもしれない。

こうした急成長を受けて、「BOOTH」もさらなる機能拡大へ向けて動き出しているようだ。そして、その一方ではHakuhodo DY ONEとARROVAがVRChat対応のマーケットプレイス・TOKYO AVATAR GATEを動かし始めている。『VRChat』向けアイテム市場は、2025年もさらなる拡大が起きるだろうか。

(文=浅田カズラ)