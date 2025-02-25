¶¯¤¹¤®¤À¤í¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥Ð¥ë¥µ¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¤È·ãÆ®¥Ð¥È¥ë¡ª¼éÈ÷¤ò¤ª¤µ¤¨¹þ¤ß¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ë¡È¶¯¿ÙÆÍÇË¡É¤Î½Ö´Ö
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À 3¡Ý0 ¥ì¥¬¥Í¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î24Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ë¡È¶¯¿ÙÆÍÇË¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òÎÏ¶¯¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¥ì¥¬¥Í¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¡¢1¡Ý0¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿22Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£±¦WG¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢Á°È¾ÅÓÃæ¤Ë±¦SB¤«¤éº¸SB¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¬¥Í¥¹¤ÎDF¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥é¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÈà¤é¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢U-12ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÍèÆü¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸µÆ±Î½Æ±»Î¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ë¤Æ¡¢¸å¤í¸þ¤¤Î¾õ¶·¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ÇMF¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇºÆ¤Ó¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥é¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¶¯°ú¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼Ð¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÂÎ¤ò¤Ä¤«¤ß¹ç¤¦·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥é¤ÎÂ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë·Á¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Îµ×ÊÝ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£48Ê¬¤Ë¤Ï¶¯°ú¤Ê»Å³Ý¤±¤«¤é¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢3¡Ý0¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼¡Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë