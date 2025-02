爆モテ女子・そのを意識しているいっさが、そのを誘い渾身の一発芸を披露、猛アピールを繰り広げた。

【映像】スタイル抜群の爆モテ高3女子・その(全身姿も)

毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。24日は卒業編2025 in シンガポール第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。



■今回参加するのはこのメンバー!



・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

爆モテ女子・そのに「不思議なところが魅力的」

1日目、いっさとれおが、それぞれの第一印象であるそのと3人で話していた時、そのが気になる男子もまさにいっさとれおの2人であることが明かされ、早くも三角関係状態に。

その後、いっさが「一回2人で話しにいかん?」とそのを誘った。2人はすでに今回の旅よりも前に何度か現場が同じになったことがあるといい、そのはいっさのことを“部長”というあだ名で呼ぶなど、“知った仲”だ。

そのと2人になると、いっさは「不思議ちゃんやんか?不思議ちゃんやねん、俺の目からすればな。それが魅力的やなって思うし、喋ってて楽しいと思うけど…ただ楽しいっていうだけじゃなくて、ちょっと友達とは違う感覚があって」と、そのに対して“友達以上”の感情を持っていることを示唆。

そのは「ありがとね。(第一印象に)入ってると思わなくて、最初ビックリした」とはにかむが、いっさが「マジで“いっさ”って呼ばれたいなって思ってて。呼んでほしい」とリクエストすると、そのは「“いっさ部長”は?」と照れる。

しかしいっさは「なし!“なんとか部長”はなし(笑)」と粘り、そのは「えー今?」と、どうしても恥ずかしい様子。それでも「じゃあ、今日中に呼ぶわ絶対。約束する」と約束し、いっさは「言ったね?誓って、じゃあ」と楽しそうに指切りげんまんを交わした。

いっさ、渾身のギャグも…そのの“塩対応”

続けていっさは、先ほど自分が全員の前で一発ギャグをした時、「(そのが)笑ってなかったな」とツッコみ、そのは「笑ってたよ。後ろだったから見えなかった。見えたら絶対おもろいんよ」と涼しい顔。

そこでいっさは「笑かしたいもん」と、もう一度渾身の一発芸「肩甲骨でロッククライミング」を披露したが、やはりその場はしらけ、いっさが「笑ってない!どうしよう!」と自虐すると、そのは「笑ッテイルヨ」とカタコトの塩対応。いっさはさらに「シンガポールの芯がポール」という別の芸を披露するが、そこでもそのの反応は薄く、いっさは一発芸の解説をする羽目に…。

いっさは「一発ギャグでそのちゃんを笑わせます、この旅で」と意気込み、そのも「楽しみ」と笑顔を見せた。

2ショットを終えたそのといっさ、互いへの想いは…

2ショット後、そのは「今話してる人の中ではいちばん一緒にいると楽で、全然気遣わなくていいっていうか、思ったことが言えるんですよ、いっさくんには全部」と、いっさとの空間は居心地がいいことを認めたうえで、「この旅で恋愛として向き合いたいなって思いました」と、恋愛としていっさを意識し始めた様子。

いっさは、「そのちゃんが笑わなかったっていうので、そのちゃんのこと笑かしたいなっていう気持ちが強くなってって。女の子の誰よりもそのちゃんのこと笑かしたいなって今の2ショットで思うようになりました」と、そのへの想いを強くしているようだが、「でもまだ1人に絞ったっていうわけではなくて」とも。

いっさは「他のメガンちゃん、あやなちゃんとも向き合いたいなって思ってるので、これから話したいと思ってます」と意気込みを語った。