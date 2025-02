世界中を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

ジョージ・ルーカス氏が生んだ銀河は未だ広がり続け、『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』などのアニメーションシリーズや、『マンダロリアン』シリーズなどのオリジナルドラマシリーズで正史と繋がる物語の数々を世に送り出し続けています。

2025年4月23日からは、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて、オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2が日米同時独占配信開始されます☆

Disney+(ディズニープラス)『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2

2025年4月23日(水)よりディズニープラスにて日米同時独占配信開始

『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』の直前を描いた『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』に直結する、<反乱軍>として立ち上がる名もなき戦士たちの物語、オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2がディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)で日米同時独占配信開始が決定!

帝国が支配する暗黒の時代を舞台に、反乱軍の仲間に加わったキャシアンや市井に生きる名もなき戦士たちが命を懸けた戦いの幕開けとなる特報とキービジュアルが全世界で解禁となりました。

2025年4月18日から20日まで幕張メッセにて17年ぶりに日本で開催される究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション2025」へ向けて、主演のディエゴ・ルナ氏(キャシアン・アンドー)の来日も発表されており、全世界で期待が高まる初映像が解禁されました。

「ローグ・ワン」そして「新たなる希望」へと繋がる 5年間が舞台となる『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2。

帝国軍が銀河を支配する暗黒の時代に、これまで「スター・ウォーズ」の歴史において常に要となる存在であった<反乱軍>の誕生が描かれています。

主人公は、極秘チーム“ローグ・ワン”で命がけのミッションに挑んだ名もなき戦士たちの一人であり、反乱軍の情報将校として活躍した「キャシアン・アンドー」

シーズン1では、ただの一市民でしかなかったキャシアンが謎の男「ルーセン・レイエル」に腕を見込まれ、多額の報酬と引き換えに帝国軍の金庫を襲い成功します。

その行動は、帝国の圧政により自由を失い、苦しい生活を強いられた銀河の各地に潜む反乱分子の人々を勇気づける蜂起として受け止められました。

時は帝国圧政の最中、これを帝国が見逃すはずもなく、キャシアンは反乱組織の中心人物と繋がっていると疑われ、帝国保安局ISBの優秀な監査官「デドラ・ミーロ」にその行方を追われるようになります。

その裏で、「ローグ・ワン」でキャシアンに極秘任務を託した「モン・モスマ」はルーセンと手を組み、帝国に対する反乱組織の革命を計画。

キャシアンを古くから知るビックスやキャシアンの義母マーヴァも帝国への抵抗を見せていましたが、ビックスは帝国に捕まり、マーヴァは死んでしまいました。

マーヴァの最期の言づてを聞いたキャシアンはなにかを決意し、帝国軍に乗り込みビックスを助け出します。

そしてルーセンに<自分を仲間にするか、殺すか>という究極の選択を迫る緊迫のシーンでシーズン1は締めくくられました。

最終話でマーヴァを弔うパレードの中で響いた「帝国と戦え!」というマーヴァの声に鼓舞され街で暴動が起きたように、各地でくすぶっていた“反乱”の灯が宿るまでを描いたシーズン1。

その続きの物語を描くシーズン2では、「ローグ・ワン」に直結するまでの最後の4年間の物語が描かれます。

市井に生きる一般市民でしかなかったキャシアンがどのようにしてこの“大義”のために自らを犠牲にし、デス・スターを破壊するべく決死のミッションに臨む、反乱軍のヒーローとなっていくのでしょうか。

「ローグ・ワン」で迎えた衝撃のラストに着々と近づいていく、銀河の“革命”の物語に世界中の注目が集まっています。

解禁された特報には、反乱組織の仲間となったキャシアンが“革命”を起こすべく命を懸けてミッションに挑む姿が次々と映し出されています。

また、「ローグ・ワン」で登場した、過激派の反乱戦士ソウ・ゲレラや反乱軍の基地から飛び立つXウイング、そしてキャシアンが反乱軍用に再プログラムした元帝国軍の警備ドロイドで相棒のK-2SOらしきドロイドの姿も垣間見ることができることもポイントです。

「ローグ・ワン」に直結する最後の物語に世界中の「スター・ウオーズ」ファンの期待が高まっています!

さらに映像とともに流れている楽曲は、シンガー・ソングライターのスティーブ・アール氏が第47回グラミー賞で最優秀コンテンポラリー・フォーク・アルバム賞を初めて受賞したアルバムに収録された楽曲「The Revolution starts now(革命はいまはじまる)」です。

“革命”を起こそうと武器をもって立ち上がるキャシアンと仲間たちの姿と重なり、彼らのドラマをより一層熱く盛り上げています。

『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2では、ファンから史上最も“泣ける”「スター・ウォーズ」と称された「ローグ・ワン」を手掛けたトニー・ギルロイ氏がシーズン1に引き続きエグゼクティブプロデューサー兼脚本を担当。

陰謀、危険、緊張、そして大きな賭けとスリルに満ちた本シリーズは、帝国の大量破壊兵器であるデス・スターの設計図を盗み出す反乱軍の英雄たちの活躍を描いた「ローグ・ワン」に直結する最後の物語になっています。

のちに「新たなる希望(エピソード 4)」で「ルーク・スカイウォーカー」や「レイア・オーガナ」が率いる“反乱軍”がどのようにして誕生したのでしょうか―。

「スター・ウォーズ」の伝説の原点に繋がる最後の物語を描く『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』シーズン2は2025年4月23日よりディズニープラスで日米同時独占配信開始です!

