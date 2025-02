記事作成時点の火星は乾燥した地表が広がり、激しい砂嵐が吹き荒れる過酷な環境ですが、はるか昔は生命にとって重要な水が豊富な惑星だったと考えられています。中国の火星探査ローバー・祝融号が収集したデータを基にした新たな研究では、火星の地下に太古の「海岸線」と思われる特徴があることが判明しました。Ancient ocean coastal deposits imaged on Mars | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422213122Gulf of Mars: Rover finds evidence of ‘vacati | EurekAlert!https://www.eurekalert.org/news-releases/1074453Ancient beaches testify to long-ago ocean on | EurekAlert!https://www.eurekalert.org/news-releases/1074164Ancient Beaches Found on Mars Reveal The Red Planet Once Had Oceans : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/ancient-beaches-found-on-mars-reveal-the-red-planet-once-had-oceansこれまでの研究から、火星にはかつて水が豊富に存在したという証拠がいくつも見つかっており、太陽系最大の火山でもある火星のオリンポス山には「水の霜」が降りることも報告されています。火星の赤道付近にあるオリンポス山にあり得ないと思われていた「水の霜」が降りることが判明 - GIGAZINE新たに中国やアメリカの研究チームは、2021年に活動を開始した中国の火星探査ローバーである祝融号が、火星の北半球にあるユートピア平原で収集した地中観測データを分析しました。祝融号には地中レーダーが搭載されており、密度の異なる物質では電波の跳ね返りが異なることを利用して、表面から最大80m地下の岩石層を調査できるとのこと。研究チームが祝融号のデータを分析した結果、火星の地下には「太古の海岸線」と思われる構造が埋まっていることが判明しました。ユートピア平原の地下で見つかった構造は、堆積物の厚い層が15度の角度に上向きで傾斜したものであり、これは地球にある海岸線と同様の構造だと研究チームは述べています。論文の共著者であり、カリフォルニア大学バークレー校の地球物理学者であるマイケル・マンガ氏は、「構造物は砂丘のようにも、衝突クレーターのようにも見えず、溶岩流のようでもありません。そこで私たちは、海について考え始めました」と述べています。以下の図は、「A」が祝融号の観測データに基づいた太古の海岸線のイメージで、「B」が海がなくなって海岸線が埋もれた後の構造のイメージです。構造の特徴は、堆積物を運んでくる川や波、そして潮の満ち引きがあったことを示しています。このような堆積物が形成されるのには時間がかかり、湖ほどの小さな水たまりでは十分な波や潮の満ち引きができないことから、観測データは数百万年以上にわたり水循環のある海が火星に存在したことを示唆しています。マンガ氏は科学系メディアのScience Alertに対し、「水域が大きければ大きいほど、潮の満ち引きが大きくなる可能性があり、風がより大きな波を作るための空間と時間が増えます。大きな潮の満ち引きと波が、砂浜を形成するのを助けるのです」と語りました。以下の図は、地球上で海岸がどのように堆積するのかを示したもの。「Foreshore(前浜)」とは、高潮時の海岸線である「High-tide level(高潮線)」と低潮時の海岸線である「Low-tide Level(低潮線)」の間にできる、水中に沈んだり水上に出たりを繰り返す場所に堆積する浜を指しています。これと同じような海岸線が、火星の地下にも見つかったというわけです。マンガ氏は、「海は惑星にとって重要です。気候に大きな影響を与え、惑星の表面を形作り、生命が居住可能な環境になる可能性があります」「海岸線は、過去の生命の証拠を探すのに最適な場所です」と述べました。