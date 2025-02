回転寿司チェーン「かっぱ寿司」に、見た目も春らしいお寿司やサイドメニューが揃った“春を彩る”「かっぱの新定番メニュー」が登場!

卒業や入学といった人生の門出を祝福するイベントも多い春に最適な縁起物「真鯛」や透き通るような身が美しい「さより」、さらに桜を思わせる薄ピンク色が春らしい「みなみ鮪」を使用した旨ネタが提供されます☆

かっぱ寿司「かっぱの新定番メニュー」

販売開始日:2025年2月27日(木)〜

販売店舗:かっぱ寿司全店

かっぱ寿司にて今回新たに販売する“春を彩る”「かっぱの新定番メニュー」として「真鯛」や「さより」「みなみ鮪」を使用したメニューが登場。

また、「バジル」や「梅」といった豊かな風味が特徴のトッピングを使用したお寿司も並びます。

さらに、サイドメニューには定番人気の「ラーメン」「うどん」に加え新たに「フォー」が仲間入り。

お食事の〆として楽しめるスイーツには「ストロベリーアイス」を使用したパフェもラインナップされます☆

店内切付「活〆真鯛 紀州産梅大葉」

価格:一貫150円(税込)

各店舗で切り付けた活〆真鯛を使用した「活〆真鯛 紀州産梅大葉」

真鯛の上にのせた大場と紀州産の梅がアクセントになった、春にぴったりなメニューです。

店内切付「みなみ鮪大とろ 柚子いくらのせ」

価格:一貫390円(税込)

販売期間:2025年2月27日(木)〜3月12日(水)

とろけるよう味わいが特徴の「みなみ鮪」の大とろを使った「みなみ鮪大とろ 柚子いくらのせ」

柚子の香りといくらのプチプチ感がアクセントとなった贅沢な一皿です。

ほたて バジル塩レモン

価格:一貫230円(税込)

バジルの爽やかな香りとレモンの酸味が効いた「ほたて バジル塩レモン」

普段とはひと味違うほたての美味しさが楽しめます。

店内揚げ「ちょこっと アスパラ天盛り」

価格:230円(税込)

サイドメニューにも春の彩をまとった新たなメニューが仲間入り!

「ちょこっと アスパラ天盛り」は、旬のアスパラをマヨネーズと共に味わうことができます。

店内切付「ちょこっと刺身盛り 〜活〆真鯛&海鮮たたき〜」

価格:390円(税込)

アルコールのお供にもぴったりなお刺身メニュー。

店内で切り付けた活〆真鯛と海鮮のたたきが味わえます。

ローストビーフのサラダ

価格:460円(税込)

お寿司でも人気の「ローストビーフ」を使ったサラダ。

レタスの上にスライスオニオンとキュウリ、ローストビーフがのせてあります。

鯛スープと国産米粉入りフォー

価格:390円(税込)

定番人気の麵メニューとして、新たに「フォー」が仲間入り。

鯛のスープと合わせた、国産米粉入りのサイドメニューです。

※”小麦粉”も使用されています

店内仕込「いくら満開!贅沢冷やし茶碗蒸し」

価格:430円(税込)

いくらをたっぷり盛りつけた、冷たい茶碗蒸し。

いくらの味わいが口いっぱいに広がる、贅沢なメニューです。

※具材に”えび”が使用されています

ごちCAFE「ストロベリー満喫!プレミアムプリンパフェ」

価格:510円(税込)

お寿司に負けない、本格的で季節感のある「ごちそうスイー. ツ」をテーマにしたかっぱ寿司オリジナルのスイーツブランド「ごちCAFE」

ごちCAFEの新たなメニューとして「ストロベリー満喫!プレミアムプリンパフェ」がラインナップされます。

かっぱの「東北のうまいもん祭り 第2弾」

販売メニュー:

・気仙沼『ふかひれにぎり』一貫330円(税込)

・気仙沼『ふかひれ茶碗蒸し』430円(税込)

販売期間:2025年2月27日(木)〜3月12日(水)

販売店舗:かっぱ寿司全店

東日本大震災被災地域における水産加工業等の復興を支援する復興水産加工業販路回復促進センターの運営する「東北の海のうまいものが集うサイト“UMIUMA”(https://umiuma.jp/)」とコラボレーションしたフェア「東北のうまいもん祭り」

好評だった第1弾に続き、第2弾では、新たに気仙沼で加工した「ふかひれ」を使用した2品が登場します!

見た目も春らしいお寿司やサイドメニューが揃った“春を彩る”メニューが多数ラインナップ。

かっぱ寿司にて2025年2月27日より販売される「かっぱの新定番メニュー」の紹介でした☆

※一部店舗・デリバリー・テイクアウトでは価格が異なります。

※店舗により取り扱いメニューが異なる場合があります

※天候、入荷状況、売れ行き等により品切れや販売終了の場合があります

※写真はイメージです

