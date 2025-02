Appleが、今後4年間で5000億ドル(約75兆円)をアメリカ国内に投資し、テキサス州への新工場建設などで2万人の雇用を生み出す計画を発表しました。発表は、ティム・クックCEOとドナルド・トランプ大統領との会談を受けて行われたものです。Apple will spend more than $500 billion in the U.S. over the next four years - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2025/02/apple-will-spend-more-than-500-billion-usd-in-the-us-over-the-next-four-years/Apple Announces $500B US Investment Plan, Adding 20K Jobs - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/02/24/apple-announces-500b-us-investment-plan/発表によると、Appleはテキサス州ヒューストンに新たな製造拠点を建設し、Foxconn(鴻海)とともにApple Intelligenceをサポートするサーバーを生産する予定となっています。Appleは直接的な雇用やサプライヤーとの協業、iOSアプリ経済圏の開発者雇用などを含めて、アメリカで290万人以上の雇用を創出していますが、このヒューストンの製造拠点ではさらに数千人が雇用される予定です。また、「アメリカ先進製造業基金」を倍の100億ドル(約1兆5000億円)に増額し、次世代の製造業を育成する教育機関「Apple Manufacturing Academy」をミシガン州デトロイトに設立するほか、シリコン工学のような最先端分野を支援するための研究開発投資を拡大していくとのこと。アリゾナ州にあるTSMCの工場「Fab 21」でのAppleのチップ生産も取り組みの一環で、2000人以上の雇用が確保されています。TSMCのアリゾナ工場「Fab 21」で4nm半導体が生産開始、歩留まりと品質は台湾工場と同等 - GIGAZINEby 李 季霖Appleのチップ生産は、サプライヤーによってアリゾナ州、コロラド州、オレゴン州、ユタ州など合計12州にある24の工場で行われていて、投資によってBroadcom、Texas Instruments、Skyworks、Qorvoなどで数千の高給取りを生み出すことに貢献していると、Appleは主張しています。Appleのティム・クックCEOは今回の取り組みについて、「我々はアメリカのイノベーションの未来に期待しており、5000億ドルの投資によって、長年にわたるアメリカへの投資をさらに強化できることを誇りに思います。また、先進製造業基金の倍増やテキサス州での先進製造拠点構築などで、アメリカの製造業への支援を拡大できることを大変うれしく思っています。アメリカのイノベーションの歴史に素晴らしい新たな章を刻むために、これからも、アメリカ全土の人々、企業と協力していきます」と語りました。