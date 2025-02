『KCON JAPAN 2025』EVNNE、INI、IS:SUE、izna、QWER、TWSの6組があらたに出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■チケットの最速先行応募権や優先入場権などを含む「KCON EXPRESS」が、2月27日よりMnet Plusにて独占販売スタート!

5月9日~11日の3日間、千葉県・幕張メッセにて開催される『KCON JAPAN 2025』のアーティストラインナップ第2弾が発表された。

今回発表されたアーティストは、EVNNE、INI、IS:SUE、izna、QWER、TWSの計6組(※アーティスト名はABC順)。2024年の『2024 MAMA AWARDS』で男性新人賞「BEST NEW MALE ARTIST」を受賞したTWSと「BEST BAND PERFORMANCE」を受賞したQWER、デビュー以来シングル7作連続でオリコンチャート1位を取得したINI、デビューと同時にオリコンチャート1位を獲得したIS:SUE、そしてMnetのグローバルサバイバルプログラム『BOYS PLANET』と『I-LAND2 : N/a』を通じてそれぞれ誕生した実力派グループEVNNEとiznaというグローバルでも注目されるアーティストたちが、幕張メッセを熱気に包む。

最近、4枚目のミニアルバム「HOT MESS」が各種リアルタイムチャートで目覚ましい成績を収め、初の単独コンサートを控えているEVNNE、デビュー以来7連続ハーフミリオンセラーに続き、2024年に発売した6枚目のシングルアルバム「THE FRAME」が販売数100万枚を超え、日本のトップアーティストとして最前線に繰り出すINI、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストに選ばれたメンバーで結成され、デビューと同時にオリコン週間シングルチャート1位を獲得したIS:SUE、アメリカのGRAMMY.comが発表した「注目すべきK-POPルーキー」として表されたガールズグループizna、リリースした曲すべてが韓国の主要音源チャート上位にランクインし、YouTubeが選定した「2024年 韓国最高の人気曲」で1位を記録した「T.B.H」が代表曲のK-POPガールズバンドQWER、 昨年の各種授賞式で新人賞を総なめにしたことに加え、直近で成功裏に終えた初のファンミーティングに続き、3月に日本ファンミーティングを控えているTWS。圧倒的なパフォーマンス力で多くの注目を集める彼らの活躍が期待される。

■「KCON EXPRESS」発売迫る

『KCON JAPAN 2025』チケットの最速先行応募権や、優先入場権などを含めた「KCON EXPRESS」は、2月27日からMnet Plusにて独占販売。KCON EXPRESS購入者限定の先行応募は3月5日に開始予定となっている。

先日「CLUB FAIR」をテーマに、空間構成とプログラムが大幅に強化されることが発表された『KCON JAPAN 2025』。これまでにBOYNEXTDOOR、CRAVITY、EVNNE、INI、IS:SUE、izna、JO1、JOYURI、Kep1er、ME:I、QWER、TAEMIN、TWS、ZEROBASEONEの出演が確定、今後も、さらなるアーティストの公開が予定されている。

イベント情報

『KCON JAPAN 2025』

05/09(金) 千葉・幕張メッセ

05/10(土) 千葉・幕張メッセ

05/11(日) 千葉・幕張メッセ

