東京ディズニーランドのワールドバザールにあるカフェ「スウィートハート・カフェ」

「恋人たちのカフェ」という名のベーカリーカフェで、いつまでも恋人同士のように仲の良い夫婦が経営しています。

また、白とピンクを基調とした明るい店内には、パンやスウィーツの甘い香りがただよいます☆

東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーランド/ワールドバザール

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約90席

東京ディズニーランドのワールドバザールにあるカフェ「スウィートハート・カフェ」

仲の良い夫婦が経営するベーカリーカフェで、お好きなものを選んで隣接するテラスで素敵なひとときを過ごすことができます。

店内には種類豊富なパンやスウィーツが並び、ちょっとした休憩にもぴったり!

今回は、そんな「スウィートハート・カフェ」のグランドメニューを紹介していきます。

パンとデザート

メインはパンやデザート。

味はもちろん、見た目もかわいらしいパンが揃っています☆

チーズハンバーグデニッシュ

価格:500円

ミッキーシェイプのチーズハンバーグデニッシュ。

サクサクのデニッシュ生地に、中央には食べ応えのあるチーズハンバーグが入っていてボリュームたっぷり◎

明太子&チーズフォカッチャ

価格:400円

ピリッと辛い明太子とチーズの塩味が相性抜群な明太子&チーズフォカッチャ。

トッピングの海苔がアクセントになっています。

ツナ&コーンフォカッチャ

価格:400円

モチモチ食感が楽しいツナ&コーンフォカッチャ。

マヨネーズがベースで、お子様から大人まで楽しめるパンです☆

バナナ&クルミマフィン

価格:380円

甘い香りが食欲をそそるバナナ&クルミマフィン。

しっとりとしたバナナマフィンの中に、ザクっと食感のクルミが入って入っています!

レモンティー&ラズベリーマフィン

価格:380円

粉砂糖がトッピングされたミッキーシェイプのレモンティー&ラズベリーマフィン。

爽やかな香りのレモンティーと、ラズベリーの甘酸っぱさが好相性◎

クリームチーズ・ブラウニー

価格:400円

マーブル柄がオシャレなクリームチーズ・ブラウニー。

ワンハンドで食べやすく、濃厚な味があとをひく美味しさです!

シナモンロール

価格:480円

フロスティングがたっぷりとかかっているシナモンロール。

シナモンの香りが食欲をそそります☆

キャラメルチョコロール(ナッツ添え)

価格:480円

ナッツがトッピングされているキャラメルチョコロール。

キャラメルはペースト状で濃厚な味わい◎

クイニーアマン

価格:400円

ザクザク食感が楽しいクイニーアマン。

中はしっとりとしていて、バターの香りが口いっぱいに広がります!

マイクメロンパン(クリーム入り)

価格:500円

提供期間:2022年11月1日〜

ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』に登場する「マイク・ワゾウスキ」をモチーフにしたメロンパン。

中にはたっぷりのメロンクリームが☆

ミッキーカステラケーキ(ストロベリー)

価格:400円

提供期間:2024年9月4日〜

「ミッキーマウス」のお顔がデザインされたカステラケーキ。

甘酸っぱいストロベリーの香りが口の中に広がり、口当たりもなめらかです!

サイド

サイドメニューは味変ソース3種類。

スパイシーハリッサソース

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります!

ガーリックシュリンプソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「スウィートハート・カフェ」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています!

スペシャルセット

価格:【セット】1,080円、【単品】800円

スペシャルデニッシュサンド(チキン&ベジタブルラペ)ソフトドリンクのチョイス

カラフルな野菜とチキンのデニッシュサンド。

甘味のあるデニッシュに、酸味のきいた野菜のラぺがよく合います☆

チキンのスライスもたっぷりでボリュームのあるサンドです。

「スウィートハート・カフェ」では、スペシャルセットにプラス1,300円で、パステルカラーが可愛いスーベニアランチケースを付けることが可能!

「ヴァネロペ」と「ミッキーマウス」たちが描かれたスーベニアランチケースで、イベントのロゴも大きくデザインされています。

裏面にはおいしそうなスウィーツがたくさん☆

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

ストロベリームース

価格:550円

いちごでいっぱいのスウィーツ「ストロベリームース」

カラフルなチョコスプレーが見た目にも食感にも、楽しいアクセントになっています。

また、プラス1,200円でスーベニアカップを付けることも可能◎

スーベニアカップには、「ヴァネロペ」と「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちの姿が描かれています!

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

ラズベリーホイップサンド

価格:550円

ラズベリーのホイップとジャムを、チーズ風味の生地でサンドした「ラズベリーホイップサンド」

カラフルなチョコスプレーとマシュマロで、ポップなスウィーツの世界を表現☆

そして、プラス1,200円でスーベニアプレートを付けることもできます。

スーベニアプレートはパステルカラーがキュートな四角い形で、「ヴァネロペ」や「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」の姿が描かれています。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

スペシャルフードバウチャー、スーベニアランチケース付き

価格:3,300円

スペシャルフードバウチャーとスーベニアランチケース。

スペシャルフードバウチャーが2,000円分(500円×4枚)と、「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインのスーベニアランチケースがセットになっています!

※単品でのご購入はできません。1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※有効期限:2025年3月31日(月)

※スペシャルフードバウチャーは東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのすべての飲食施設でご利用いただけます。

※本券の払い戻しはできません。

※本券は有効期限を過ぎると無効になります。

※本券はご利用時に回収いたします。

※本券はディズニー・モバイルオーダーではご購入、ご使用いただけません。

※スペシャルフードバウチャーやフードバウチャー(お食事券)は本券のご購入にはご利用できません。

ミニーマウスのカチューシャクッキー

価格:700円

「ミニーマウス」のカチューシャをイメージしたアイシングクッキー。

「ヴァネロペ」をイメージした色合いがとってもキュートで、耳をよく見ると1箇所だけ模様がミッキーモチーフになっています。

ソフトドリンク

コーヒー 360円紅茶 360円カフェラテ 360円アイスカフェラテ 360円アイスコーヒー 360円アイスティー 360円アップルジュース(紙パック) 190円ミルク(紙パック) 190円

ペットボトル

い・ろ・は・す 200円キリン 生茶 250円キリンレモン 250円

かわいいパンはお土産にもぴったり!

東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」グランドメニューの紹介でした☆

