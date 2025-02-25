【LCT　HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-】
2月24日 予約開始
3月入荷予定
価格：45,400円
【LCT　G3 M-LOK/LC-3 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-】
2月24日 予約開始
3月入荷予定
価格：50,200円

　プラウダは、台湾のLCT製電動ガン「LCT　HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」（45,400円）と「LCT　G3 M-LOK/LC-3 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」（50,200円）の予約受付を2月24日に開始した。

　「LCT　HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」は、H&Kが開発したHK33のカービンモデルを電動ガンとして再現したもの。カスタムモデルとして折り畳み式ストックとM-LOKハンドガードが装着されている。

　「LCT　G3 M-LOK/LC-3 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」は、H&Kが開発しドイツ連邦軍に配備されていたアサルトライフルを電動ガンとして再現したもの。カスタムモデルとしてM-LOKハンドガードが装備されている。

「LCT　HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」詳細

全長：730mm(ストック折り曲げ時523mm) 重量：3,600g HOP：可変 装弾数：100発(6mmBB弾) インナーバレル長：270mm 初速：0.98J以下 推奨バッテリー：LI-POバッテリー7.4v(20c)

□「LCT　HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」

「LCT　G3 M-LOK/LC-3 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」詳細

全長：1,026mm 重量：4,400g HOP：可変 装弾数：140発(6mmBB弾) インナーバレル長：515mm 初速：0.98J以下 推奨バッテリー：LI-POバッテリー7.4v(20c)

□「LCT　G3 M-LOK/LC-3 M-LOK　電動ガン完成品-日本仕様-」

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