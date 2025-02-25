LCT電動ガン「HK53 M-LOK」と「G3 M-LOK」が予約開始！ M-LOKハンドガード付モデル
【LCT HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-】
2月24日 予約開始
3月入荷予定
価格：45,400円
【LCT G3 M-LOK/LC-3 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-】
2月24日 予約開始
3月入荷予定
価格：50,200円
2月24日 予約開始
3月入荷予定
価格：45,400円
【LCT G3 M-LOK/LC-3 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-】
2月24日 予約開始
3月入荷予定
価格：50,200円
プラウダは、台湾のLCT製電動ガン「LCT HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」（45,400円）と「LCT G3 M-LOK/LC-3 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」（50,200円）の予約受付を2月24日に開始した。
「LCT HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」は、H&Kが開発したHK33のカービンモデルを電動ガンとして再現したもの。カスタムモデルとして折り畳み式ストックとM-LOKハンドガードが装着されている。
「LCT G3 M-LOK/LC-3 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」は、H&Kが開発しドイツ連邦軍に配備されていたアサルトライフルを電動ガンとして再現したもの。カスタムモデルとしてM-LOKハンドガードが装備されている。
「LCT HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」詳細全長：730mm(ストック折り曲げ時523mm) 重量：3,600g HOP：可変 装弾数：100発(6mmBB弾) インナーバレル長：270mm 初速：0.98J以下 推奨バッテリー：LI-POバッテリー7.4v(20c)
□「LCT HK53 M-LOK/LK-53 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」
「LCT G3 M-LOK/LC-3 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」詳細全長：1,026mm 重量：4,400g HOP：可変 装弾数：140発(6mmBB弾) インナーバレル長：515mm 初速：0.98J以下 推奨バッテリー：LI-POバッテリー7.4v(20c)
□「LCT G3 M-LOK/LC-3 M-LOK 電動ガン完成品-日本仕様-」
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