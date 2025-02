ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、気分やコーディネートに合わせて着せ替えが楽しめる、ディズニーデザイン「チェンジャブルベルト付き腕時計」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「チェンジャブルベルト付き腕時計」蒸気船ウィリー

© Disney

価格:14,900円(税込)

サイズ:径約3.6cm、厚さ約0.9cm、全長約22.7cm(適応サイズ約12.5cm〜17.5cm)

主材:すずと亜鉛の合金、ミネラルガラス、合成皮革ベルト

クオーツ式

保証書付き

替えベルト付き

ムーブメント:日本製、組立:中国

※防水仕様ではありません。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『蒸気船ウィリー』デザインの腕時計。

ベルトの着せ替えができる腕時計で、ベルトのカラー次第で雰囲気も変わってとってもおしゃれ!

© Disney

ベルトはシックな「黒」と、

© Disney

明るくポップなデザインが楽しめる「白」の2色展開です。

© Disney

「黒」のベルトには音符の型押しがさりげなく施され、大人っぽい雰囲気に☆

© Disney

「白」のベルトには『蒸気船ウィリー』の劇中に登場する「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のアートがあしらわれています。

レトロなタッチが可愛らしく、ロゴもプリントされています。

それぞれベルトは合成皮革素材。

© Disney

さらに文字盤にも『蒸気船ウィリー』のアートが!

舵をとる「ミッキーマウス」の姿が描かれ、今にも楽しそうな声が聞こえてきそうです。

© Disney

文字盤の一部分がスケルトンで内側が透けて見える仕様になっているのもポイント◎

細部にまでこだわりが詰まっています。

© Disney

腕時計は専用のギフトボックス入り。

プレゼントにもオススメです。

時計にも小物にも遊び心を!

気分やコーディネートに合わせて着せ替えが楽しめる、ディズニーデザイン「チェンジャブルベルト付き腕時計」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

