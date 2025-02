セント レジス ホテル 大阪のシネマ・ダイニング「ル・プチシェフ&フレンズ」に「ホワイトデーメニュー」のモクテルが登場。

美しく色を変える幻想的なモクテル「ギブミーバタフライ」が、心ときめくホワイトデーの食卓を華やかに盛り上げます!

セント レジス ホテル 大阪「ル・プチシェフ&フレンズ」ホワイトデーメニュー

期間:2025年3月1日(土)〜3月16日(日)

予約・問い合わせ:セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659(10:00〜19:00)

場所:セント レジス ホテル 大阪 11階「Le Petit Chef(ル・プチシェフ)」特設ダイニングルーム

セント レジス ホテル 大阪に、心ときめくひとときにぴったりの幻想的なモクテル「ギブミーバタフライ」が登場。

2025年3月1日〜3月16日まで、プロジェクションマッピングのシネマ・ダイニング「Le Petit Chef & Friends(ル・プチシェフ&フレンズ)」のホワイトデー限定モクテルとして提供されます!

エルダーフラワーシロップを注ぐと、美しいブルーからピンクへ色が変わる「ギブミーバタフライ」

色とりどりの蝶で飾られた会場と共に、プロジェクションマッピングを使った至福のダイニング体験を盛り上げてくれます☆

ホワイトデー限定モクテル「ギブミーバタフライ」

料金:1グラス 2,800円(税・サ込)

提供時間・場所:Le Petit Chef & Friends(ル・プチシェフ&フレンズ)に準ずる

愛の気持ちに応えるホワイトデーのシーズン限定メニューとして「ル・プチシェフ&フレンズ」では、幻想的なモクテル「ギブミーバタフライ」を提供。

バタフライピーやレモンバーベナ、ローズをブレンドしたオーガニックブルーティーに、パールパウダーが舞うアフロディーテのノンアルコールリキュールを混ぜたモクテルです!

そして、エルダーフラワーシロップを注ぐと、美しいブルーからピンクへと色が変化。

きらきらと舞うパールパウダーが幻想的な雰囲気を作り出します。

“You give me butterflies.”は、心がときめき恋する気持ちを表す言葉。

会場は色とりどりの蝶で飾られ、心躍る高揚感に包まれます☆

「ル・プチシェフ&フレンズ」の美食体験を一層盛り上げる、期間限定のモクテルです!

Le Petit Chef & Friends(ル・プチシェフ&フレンズ)

時間:

[月〜木]

ランチ 12:00受付、12:30スタート、14:30まで

ディナー 18:00受付、18:30 スタート、20:30まで

[金]

ランチ 12:00受付、12:30スタート、14:30まで

ディナー 1)17:00受付、17:30 スタート、19:30まで/2)20:00 受付、20:30 スタート、22:30まで

[土]

ランチ 1)11:00受付、11:30スタート、13:30まで/2)14:00受付、14:30スタート、16:30まで

ディナー 1)17:00受付、17:30 スタート、19:30まで/2)20:00受付、20:30 スタート、22:30まで

[日]

ランチ 1)11:00受付、11:30スタート、13:30まで/2)14:00受付、14:30スタート、16:30まで

ディナー 17:00受付、17:30 スタート、19:30まで

料金:

マスターシェフコース 25,000円(税・サ込)

スーシェフコース 20,000円(税・サ込)

キッズシェフコース 14,000円(税・サ込)

マスターシェフコース メニュー内容:

各国代表シェフのアミューズオリーブとドライトマトのプチクロワッサン チョリソーとチーズのケーキ ライスコロッケ豆腐の味噌漬けと鮪の最中情熱の国・スペイン ペケーニャ・マリアのトマトと生ハム・マンチェゴチーズの魂のサラダ 魅惑のフラメンコ&闘牛スタイルトマトのマリネサラダ ハモンセラーノ マンチェゴチーズ セルバチコ バゲット バジルソース芸術の国・イタリア ピッコロ・ルチアーノが奏でる挽きたて小麦のラビオリ トリュフ豚が掘り当てたトリュフとともにトリュフラビオリ パンチェッタ キノコ トリュフオイル ロブスター 帆立貝美食の国・フランス代表 ル・プチシェフがお届けする最先端ステーキマシーンで作る特製テンダーロイン 揚げたてのフレンチフライを添えて国産牛テンダーロインのロースト ベアルネーズソース フレンチフライ ブロッコリー 人参日出ずる国・日本より チイサノ・タカヒロの美しの一皿 日本庭園の水面に浮かぶ抹茶モンブラン 百花繚乱紙吹雪仕上げ抹茶モンブラン メレンゲ ピスタチオ キャラメルプティフール コーヒー または 紅茶

スーシェフコース メニュー内容:

各国代表シェフのアミューズオリーブとドライトマトのプチクロワッサン チョリソーとチーズのケーキ ライスコロッケ豆腐の味噌漬けと鮪の最中情熱の国・スペイン ペケーニャ・マリアのトマトと生ハム・マンチェゴチーズの魂のサラダ 魅惑のフラメンコ&闘牛スタイルトマトのマリネサラダ ハモンセラーノ マンチェゴチーズ セルバチコ バゲット バジルソース芸術の国・イタリア ピッコロ・ルチアーノが奏でる挽きたて小麦のラビオリ トリュフ豚が掘り当てたトリュフとともにトリュフラビオリ パンチェッタ キノコのクリームソース トリュフオイル美食の国・フランス代表 ル ・プチシェフがお届けする最先端ステーキマシーンで作る特製テンダーロイン 揚げたてのフレンチフライを添えてアメリカ産牛テンダーロインのロースト ベアルネーズソース フレンチフライ ブロッコリー 人参日出ずる国・日本より チイサノ・タカヒロの美しの一皿 日本庭園の水面に浮かぶ抹茶モンブラン 百花繚乱紙吹雪仕上げ抹茶モンブラン メレンゲ ピスタチオ キャラメルプティフール コーヒー または 紅茶

驚きと感動に満ちたシネマ・ダイニング「ル・プチシェフ&フレンズ」は、大切な人と過ごす食卓を笑顔で満たすコースメニュー。

2015年にベルギーのスカルマッピングスタジオにて、3Dショーと美食が融合したエンターテインメントとして「ル・プチシェフ」が誕生しました。

そして、日本では2022年8月に初めてセント レジス ホテル 大阪に登場しました!

2024年5月からセント レジス ホテル 大阪で提供するシリーズ「ル・プチシェフ&フレンズ」は、4人の小さなシェフたちが、インターナショナル・リトル・シェフ料理大会での優勝を競う内容です。

スペイン・イタリア・フランス・日本から参加するシェフが、それぞれの国の料理を個性あふれる手法で披露。

日本ではセント レジス ホテル 大阪でしか体験できない、エンターテインメントと美食が融合したシリーズです☆

エンターテインメントと美食が融合した「ル・プチシェフ」に、ホワイトデー限定の幻想的なモクテルが登場。

セント レジス ホテル 大阪の「ル・プチシェフ&フレンズ」ホワイトデーメニューは、2025年3月1日〜3月16日まで提供です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブルーからピンクへ色が変わるモクテル!セント レジス ホテル 大阪「ル・プチシェフ&フレンズ」ホワイトデーメニュー appeared first on Dtimes.