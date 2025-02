BetaNewsは2月21日(米国時間)、「Microsoft is giving Snipping Tool a major OCR upgrade in Windows 11」において、Windows 11の画面キャプチャーアプリ「Snipping Tool」が強化されると伝えた。従来のOCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)が進化し、スクリーンショットを撮らずにテキストの抽出が可能になるとのことだ。Microsoft is giving Snipping Tool a major OCR upgrade in Windows 11