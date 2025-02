新天地バックスで4連勝を飾ったカイル・クーズマ「前回の4連勝が思い出せない」

2月24日(現地時間23日、日付は以下同)。ミルウォーキー・バックスは、ホームのファイサーブ・フォーラムでマイアミ・ヒートを120-113で下し、今シーズンの戦績をイースタン・カンファレンス5位の32勝24敗とした。

この日はデイミアン・リラードが28得点8アシスト、ヤニス・アデトクンボが23得点16リバウンド7アシスト、ブルック・ロペスが17得点4リバウンド2ブロック、ギャリー・トレントJr.が16得点、ケビン・ポーターJr.が11得点2スティールを記録。

これでバックスは今シーズン3度目の4連勝。オールスターブレイク後を3戦無敗とし、4位にいるインディアナ・ペイサーズ(32勝23敗)とのゲーム差を0.5まで縮めた。

ヒート戦で16得点3リバウンド3アシストを残して勝利に貢献したカイル・クーズマは、今月7日のデッドラインに4チーム間トレードでワシントン・ウィザーズからバックスへ加入。7試合の出場で平均34.1分16.1得点7.4リバウンド2.7アシストとまずまずの数字を残している。

するとクーズマは、25日に自身のインスタグラム アカウントのストーリーズで「前回自分が4連勝したことが思い出せない」と絵文字を複数つけて投稿。

