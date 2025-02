ウェスティンホテル東京が「HAPPY YELLOW」の彩り豊かなメニューで、ジェンダーの平等と女性のエンパワメントを応援する「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2025」を開催。

7つのレストラン・バーにて特別なメニューが提供されるほか、ミモザリースのチャリティーワークショップや癒しのスパなどが登場します!

ウェスティンホテル東京「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2025」

Happy Yellow Citrus Refresh Body(イメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、3月8日の「国際女性デー」に合わせて全国で展開される「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2025」のイベントを2025年も開催。

ジェンダーの平等を尊重し、誰もが輝ける社会づくりと持続可能な未来に向けてサポートすることを目的に、2025年3月1日〜3月31日の期間中は館内施設に特別なメニューが登場します☆

国際女性デーが国連により制定された1975年から、50年となる2025年。

今回の「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2025」では、「幸せな未来を創る行動力」をテーマに、新しい時代を築く女性たちを応援しています。

ウェスティンホテル東京では、いきいきと輝く女性のポジティブで明るいエネルギーをイメージした「HAPPY YELLOW」を随所に使用。

レストラン・バーの特別メニュー提供をはじめスパトリートメントメニューの販売、ミモザのフラワーリースづくりを習うチャリティーワークショップの開催など、全館でイベントが実施されます!

HAPPY YELLOW が表現する希望や明るさ、いきいきとした生命力は、ウェスティンホテルが掲げるコアバリュー「旅先でのウェルビーイング」とブランドメッセージ「Let’s Rise」にも共鳴する内容です。

Mimosa Wreath Charity Workshop

開催日:2025年3月3日(月)

時間:1)14:00〜15:30、2)18:30〜20:00

料金:14,500円(税・サ込)

含まれるもの: 花材、受講料、お土産、チャリティー

場所:ウェスティンホテル東京 宴会場

講師:ユー花園 フラワーアーティスト

予約:2025年2月28日(金)16:00 まで

問い合わせ:マーケティングコミュニケーションズ Tel.03-5423-7716

2025年3月3日はウェスティンホテル東京の宴会場にて、ミモザのフラワーリースづくりを習う、チャリティーワークショップを開催。

鮮やかなミモザのイエローを楽しめるフラワーリース作りを体験でき、お土産もついたチャリティー企画です☆

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」・エグゼクティブバー「ザ・バー」Yellow Sour

Yellow Sour(イメージ)

時間:平日 10:30〜20:30(LO) 、 土・日・祝日 11:00〜21:00(LO)

料金:1,800円(税・サ込)※ノンアルコール

予約・問い合わせ: ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」 Tel.03-5423-7287

ホテル1階のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」とエグゼクティブバー「ザ・バー」では、花のシロップを使用したノンアルコールドリンク「Yellow Sour」を用意。

色鮮やかなベルローズに、ミントのグリーンが華やかな1杯です。

パッションフルーツの酸味を、エルダーフラワーシロップが優しく包み込むような甘さとして表現。

レモンジュースが爽やかな味わいを楽しめます!

スカイバー「エスカリエ」Spice Calm

Spice Calm(イメージ)

時間:月〜木曜日 14:00〜22:30(LO)、日曜・祝休日 12:00〜22:30(LO)、金曜日 14:00〜24:00(LO)、土曜・祝前日 12:00〜24:00(LO)

料金:2,000円(税・サ込)※ノンアルコール

予約・問い合わせ:スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

ホテル22階のスカイバー「エスカリエ」では、オーストラリア産オーガニックハーブを使ったハーブティーをベースに、自家製ジンジャーシロップで仕上げたホットドリンクを用意。

スパイスのきいたジンジャーシロップが優しく身体を包み、ローズマリーとドライレモンの爽やかな香りが心地よい、くつろぎのひと時を演出します☆

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Happy Yellow Special Menu

左上「ニンジンのムース」、右上「ターメリックライス」「真鯛のスチーム サフランソース」、右下「ココナッツカレー ローストベジタブル」(いずれもイメージ)

期間: 2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間:

ランチ(90分制)平日 11:30〜14:00、土・日・祝日 12:00〜15:45 (LO)

ディナー (2時間制)平日 18:00〜21:00(LO)、土・日・祝日 17:00〜21:30 (LO)

料金(税・サ込):

ランチ 平日 7,000円、 お子様(4歳〜12歳)3,800円/土・日・祝日 9,000円、お子様(4歳〜12歳)3,800円

ディナー 平日 8,500円、お子様(4歳〜12歳)4,800円/土・日・祝日 10,500円、お子様(4歳〜12歳)4,800円

メニュー:

<アペタイザー>ニンジンのムース

<ホットメニュー>真鯛のスチーム サフランソース、ココナッツカレー ローストベジタブル ターメリックライス

予約・問い合わせ : インターナショナルレストラン「ザ・テラス」 Tel.03-5423-7778

ホテル1階の「ザ・テラス」にあるイノベーションブッフェでは、国際女性デーに合わせて「HAPPY YELLOW」をテーマにした3月限定のスペシャルメニューを用意。

軽やかでクリーミーな「ニンジンのムース」や、彩り美しい野菜をふんだんに使用した「ココナッツカレー ローストベジタブル」などが提供されます。

イエローが鮮やかな食材や香り豊かなスパイスを使った、華やかな料理が期間限定で登場です!

広東料理「龍天門」Happy Yellow アラカルトメニュー

左上より時計回り「ムキ大海老の香港塩漬け卵炒め」「幸せの黄色い金魚の形のマンゴープリン」「鮑の金柑風味のオイスターソース姿煮込み」(全てイメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間:

ランチ 平日 11:30〜14:30 (LO)、土・日・祝日 11:00〜14:30 (LO)

ディナー 平日 17:30〜21:30 (LO) 、土・日・祝日 17:00〜21:30 (LO)

メニュー/料金(税・サ込):

ムキ大海老の香港塩漬け卵炒め 5,200円鮑の金柑風味のオイスターソース姿煮込み 5,500円黄色い皮で包まれた豚肉と飛び魚の卵入り海老ワンタン 香港金華ハムスープそば 2,600円タラバ蟹肉と上海蟹の卵入り黄金炒飯 3,500円幸せの黄色い金魚の形のマンゴープリン 2,000円

予約・問い合わせ:広東料理「龍天門」Tel: 03-5423-7787

ホテル2階の広東料理「龍天門」では、イエローの食材を使った彩り華やかな料理を用意。

「大海老の塩漬け卵の黄金ミモザソース炒め」や「鮑の金柑風味のオイスターソース姿煮込み」など、華やかで豪華なアラカルトメニューです。

ユニークなデザートメニュー「幸せの黄色い金魚の形のマンゴープリン」も楽しめます☆

日本料理「舞」Happy Yellow 特別メニュー「天然鯛と菜の花のサラダ仕立て」

天然鯛と菜の花仕立てのサラダ(イメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)※定休日:水曜日(祝日は除く)

時間:

ランチ 11:30〜14:30 (LO)

ディナー 平日 17:30〜21:30 (LO)、土・日・祝日 17:00〜21:30 (LO)

料金:4,000円(税・サ込)

予約・問い合わせ:日本料理「舞」 Tel.03-5423-7781 (10:00〜22:00)

ホテル2階の日本料理「舞」ではイエローの食材をアクセントに、菜の花が咲いている春の風景を表現した優しい彩りの「天然鯛と菜の花のサラダ仕立て」を用意。

上品な美しい鯛のうす造りや、ほろ苦さと香りで春の訪れを告げる菜の花など、春の食材で仕上げた特別メニューです。

自家製醤油ベースのヘルシーなノンオイルドレッシングで味わえます!

鉄板焼「恵比寿」Happy Yellow 鉄板焼コース

左「真鯛のグリル レモンの香り」、右「恵比寿牛フィレとロースの食べ比べ 黄色の焼き野菜添え」(いずれもイメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間:ランチ 11:30〜14:30 (LO)

料金:20,000円(税・サ込)

メニュー:

帆立貝のグリル イエローキャロットクリーム カルダモン風味真鯛のグリル 塩レモンの香り恵比寿牛フィレとロースの食べ比べ 黄色の焼き野菜添えガーリックライス 味噌汁 香の物季節のフルーツコーヒー または 紅茶

予約・問い合わせ:鉄板焼「恵比寿」 Tel.03-5423-7790

ホテル22階の鉄板焼「恵比寿」では、HAPPY YELLOWをアクセントにきかせた心躍る鮮やかなランチが楽しめます。

「帆立貝のグリル イエローキャロットクリーム カルダモン風味」や「真鯛のグリル 塩レモンの香り」など、イエローが鮮やかな料理を提供。

オリジナルブランド牛「恵比寿牛」のロースとフィレの食べ比べを含む、贅沢なコースです☆

ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」

時間:10:00〜20:00

予約・問い合わせ:ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」(1F) Tel.03-5423- 7665

ガラスウォールとアイアンの格子に囲まれた室内温室のような空間で、テイクアウト商品を販売するペストリーブティックでは「Happy Woman Festa 2025」限定のセットを用意。

Happy Womanのシンボルカラーであるイエローを使い、華やかな見た目の癒やしグッズが購入できます!

Happy Yellow ホワイトティー オーデプランツ&ドライベジタブルのギフトセット

Happy Yellow ホワイトティー オーデプランツ&ドライベジタブルのギフトセット(イメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

価格:6,000円(税込)

ウェスティンホテルのロビーを包むホワイトティーの香りとともに、至福のひとときを届けるギフトセットです。

「ホワイトティー オーデプランツ」は、水性香水ならではの軽やかなつけ心地が特長。

ヘルシーで、見た目にも美しいドライベジタブルをセットしたギフトは、大切な方への贈り物や自分へご褒美にも最適です!

Happy Yellow ミモザブーケ&チョコレート

Happy Yellow ミモザブーケ&チョコレート(イメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月8日(土)

価格:3,300円(税込)

フラワーショップ「+F」による鮮やかな色合いのミモザのブーケとセットになったチョコレートギフト。

厳選された上質な素材を使い、豊かな風味を楽しめる、ウェスティンホテル東京チョコレートボックスがセットになっています☆

Happy Yellow マスカルポーネマンゴー

Happy Yellow マスカルポーネマンゴー(イメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月20日(木・祝)

価格:920円(税込)

「Happy Yellow マスカルポーネマンゴー」は、国際女性デーにふさわしい、華やかで上品なスイーツ。

濃厚なマスカルポーネチーズとマンゴーのムースは、柔らかなくちどけにほろ苦いオレンジピールがアクセントです。

甘酸っぱいオレンジソースが味わいに変化をもたらし、洗練された美味しさを楽しめます!

ル・スパ・パリジエン「Happy Yellow Citrus Refresh Body」

Happy Yellow Citrus Refresh Body(イメージ)

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

定休日:火曜日 ※火曜日が祝日の場合は営業、翌日水曜日を休業

時間:10:00〜20:00(最終受付 18:30)

料金:30,000円(税・サ込)

内容:

フットバス 10分ボディセラピー(背中・脚背面・首&肩・頭皮・足裏) 80分

予約・問い合わせ:「ル・スパ・パリジエン」 Tel.03-5423-7002

※特別料金につき各種割引は除外、どなたでも利用可能

本格ヨーロピアンスタイルのスパ体験ができるホテル4階の「ル・スパ・パリジエン」では、国際女性デーを祝い、ジェンダーの平等と女性の活躍を応援するトリートメントを用意。

テーマカラーの黄色をイメージしたオリジナルアロマオイルで、五感を優しく包み込みます。

「筋膜セラピー」で身体の可動域を広げ、首・肩・足裏を丁寧にほぐしながら日々の疲れを解消。

軽やかな心身へと導き、贅沢なリラックスタイムにふさわしいトリートメントです☆

レストラン・バーで彩り豊かなメニューを提供するほか、ミモザリースのチャリティーワークショップや癒しのスパなどを展開。

ウェスティンホテル東京の「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2025」イベントは2025年3月1日〜3月31日まで開催です☆

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 彩り豊かなメニューや癒やしのスパ!ウェスティンホテル東京「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2025」 appeared first on Dtimes.