¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡·ëº§£±£°¼þÇ¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÂç¹æµã¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡× É×¤ÏµÜºê¸¬²ð»á
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£´ÆüÌë¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤«¤é¼õ¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡ÖÏ¢µÙ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â²æ¤¬²È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï£±£°£°¡óµÜºê¤µ¤ó¤¬·×²è¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½ÐÈ¯£²ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤«¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¡¢Âçºå¤Ç¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é°ËÃ°¶õ¹Á¤«¤é¤³¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤À¤±¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ËËÌ³¤Æ»¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿µÜºê¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¹çÎ®¤·¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¡×¤È¡¢µÜºê»á¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂÚºßÃæ¤ÏËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡×¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¡¢¤Ê¤¼ËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï£²£³Æü¤¬ÆþÀÒµÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö£±£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î£±£°Ç¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢µÜºê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤³¤ìÆâ½ï¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡££²¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹æµã¤ÇÌÜ¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÜºê»á¤¬£±¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤³¤ÎÊý¤È£±£°Ç¯¤Ç¤¹¤«¡¢¡¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£