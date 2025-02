LE SSERAFIM『HOT』DRENCHED VETIVER ver.のコンセプトフォト＆フィルム公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■LE SSERAFIMの5人が、自分たちだけのやり方で情熱を表現!

LE SSERAFIMが、2月25日0時、公式SNSに5thミニアルバム『HOT』の2つ目のコンセプトである「DRENCHED VETIVER」バージョンのコンセプトフォトとコンセプトフィルムを公開した。

今回のコンセプトフォトでは、5人が自分たちだけのやり方で情熱を表現。フリルブラウスやレースワンピースを着て、自由でありながらも洗練された感性を見せた。

KIM CHAEWONは、揺れる人波の中で堂々と光を放っている。

ラジオに身を寄せて座るSAKURAのビジュアルは、見る人たちの目を引く。

KAZUHAは、氷の棒を口にくわえて幻想的な目つきで遠くを見つめている。

HUH YUNJINは、フォトジェニックなポーズで写真に躍動感をもたらしている。

HONG EUNCHAEは、圧倒的なスタイルとビジュアルを誇っている。

5人の集合写真は、モノクロ写真の中で唯一光を放ち、群衆の間から見せる強烈な目つきが印象的。モノクロ写真とともに公開されたカラー写真には、水を浴びながら熱気を冷ますLE SSERAFIMのダイナミックな動きが盛り込まれた。

さらに、コンセプトフォトのうち1枚に記載された「The flame engulfed the silence splitting apart the dark(花火が沈黙を飲み込んで闇を引き裂いた)」というフレーズは、2月21日に公開されたアルバムトレーラー『Born Fire』にも登場している。

『HOT』は、3月14日13時にリリース。2月26日~28日には新しいコンセプトフォトが公開され、リリース前日には『LE SSERAFIM COMEBACK SHOWCASE ‘HOT’』が開催される。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

リリース情報

2025.03.15 ON SALE

MINI ALBUM『HOT』

※韓国発売日:3月14日

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp