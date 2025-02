銀座コージーコーナーに、ディズニーキャラクターたちをデザインした、お花見スイーツにぴったりな春のプチケーキアソートが登場!

「ミッキー&フレンズ」がお花見を楽しんでいる姿をイメージした「<ミッキー&フレンズ>お花見パーティー(8個入)」が発売されます☆

銀座コージーコーナー ディズニー「<ミッキー&フレンズ>お花見パーティー(8個入)」

価格:3,132円(税込)

販売期間:2025年3月7日(金)〜4月10日(木)頃

ネット予約受付期間:2025年3月2日(日)10:00 〜4月5日(土)

詰め合わせ内容:

前列・左から・チップ&デール:粒あんホイップクリームと桜ホイップクリームのロールケーキ・ミニーマウス:チョコガナッシュ入り苺ホイップクリームのタルト・ミッキーマウス:ホワイトチョコホイップクリームのタルト・お花見ショート:黄桃入りホイップクリームのショートケーキ後列・左から・デイジーダック:チーズホイップクリームのロールケーキ・プルート:チョコホイップクリームのケーキ・クラリス:桃のムースケーキ・ドナルドダック:ミント風味ホイップクリームとホワイトチョコホイップクリームのタルト

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、桜前線の到来を間近に控え、お花見にぴったりのスイーツ「 <ミッキー&フレンズ>お花見パーティー(8個入)」が登場。

「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」、「チップ&デール」や「クラリス」「プルート」たちが、お花見を楽しんでいる様子が8つのプチケーキにデザインしてアソートされます。

「ミッキーマウス」はトレードマークの赤いズボンをラズベリーグラサージュで仕上げたタルトで、愛犬「プルート」は黄色いグラサージュで仕上げたケーキでそれぞれ表現。

パステルカラーの愛らしいスイーツは、お花見を楽しむ「ミッキー&フレンズ」をプリントしたボックスに入っています☆

お花見スイーツとしてはもちろん、卒園・卒業や、入学、進級など、新しい門出のお祝いのテーブルも華やかに演出てくれる、春らしい色合いのケーキ。

銀座コージーコーナーの「 <ミッキー&フレンズ>お花見パーティー(8個入)」は、2025年3月7日より販売開始です☆

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取り扱いしていない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーキャラクターのプチケーキアソート!銀座コージーコーナー「<ミッキー&フレンズ>お花見パーティー」 appeared first on Dtimes.