芸術学部インタラクティブメディア学科3年生 飯島偲文が特別賞を受賞！ニッポンものづくりフィルムアワード2024

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科3年生、飯島偲文の作品「シミズ時計店〜時を紡ぐ店〜」が、ニッポンものづくりフィルムアワード2024で特別賞を受賞しました。

ニッポンものづくりフィルムアワード2024

■受賞作品について

今回、特別賞を受賞した飯島さんの作品「シミズ時計店〜時を紡ぐ店〜」は、飯島さんの祖父母が営む時計屋にフォーカスしたドキュメンタリー作品で、10分の動画にまとめられています。

飯島は、祖父母ではなく“職人”として取材を行い、祖父母の職人としての想いや長くお店を営んできた情熱を受け取り、映像表現した作品に仕上げた。

映像では、時計屋を営む祖父母と、仕事を受け継ぐ息子。

世代により生活環境や価値観に違いがある双方の職人に焦点を当て、ものづくりをする意味とその魅力に迫った内容になっています。

「ニッポンものづくりフィルムアワード2024」は、株式会社ニッポン手仕事図鑑が主催しています。

このコンテストは、日本が誇る文化や地域の伝統産業(作り手)にフォーカスを当てるだけでなく、各地の映像クリエイター(伝え手)が世に出る機会を創出することを目的に開催されています。

2025年は「今、会いに行きたい作り手の声」をテーマに、作品募集が行われ、審査基準は、映像作品としてのクオリティだけではなく、フォーカスする作り手の選定を含めて「会いに行きたい理由が伝わってくるか」、「作り手の声が届いてくるか」といった観点で審査が行われました。

このコンテスト応募総数は、63作品。

その中から45作品が一次選考を通過し、最終選考を経て7作品が賞を受賞しています。

7作品の受賞のうち、飯島さんは唯一学生での受賞となりました。

