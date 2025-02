濃度を数値化し、危険を回避！TOMONARI「一酸化炭素チェッカー タッチパネルタイプ」

TOMONARIは、キャンプや車中泊に欠かせない「一酸化炭素測定器」の新モデル「一酸化炭素チェッカー タッチパネルタイプ」を、2025年3月に発売します。

TOMONARI「一酸化炭素チェッカー タッチパネルタイプ」

発売日 : 2025年3月

ブランド: TOMONARI

価格 : 7,700円(税込)※変更になる場合があります。

サイズ : 68×68×23(mm) 約80g ※ストラップ部分を含まず

販売場所: Amazon、楽天市場、TOMONARIオンラインショップ、

沢田テントオンラインショップ

「一酸化炭素チェッカー(タッチパネルタイプ)」は、これまでの経験とユーザーの声をもとに、さらに直感的で使いやすい設計を実現。

アウトドアはもちろん、家庭や車中泊でも手軽に利用できる仕様です。

■なぜ一酸化炭素チェッカーが必要なのか

一酸化炭素(CO)は、ガスコンロ、ストーブ、自動車の排ガスなど、日常のさまざまな場面で発生します。

2025年2月には福島県で、車のマフラーが雪に埋もれたことによる一酸化炭素中毒が原因とみられる死亡事故が発生し、ニュースになりました。

このように目に見えない一酸化炭素の濃度を数値化し、危険を回避するために役立つのが一酸化炭素チェッカーです。

キャンパーの間では定番アイテムとなりつつありますが、一般にはまだ十分に認知されていません。

しかし、キャンピングカーの需要拡大や防災意識の高まりとともに、災害救助の場面や一般ユーザーの間でも必需品として徐々に市場が広がっています。

■商品の特徴

・タッチパネルで簡単操作

・色・数値・アラームで一酸化炭素濃度をお知らせ

・黒を基調としたタッチパネルと艶消しシルバーの組み合わせによるスタイリッシュなデザイン

・便利なType-CのUSB充電式、最大120時間使用可能

・温度と湿度も測定可能で、秋冬だけでなく年間を通して活用可能

・カラビナ・ストラップ・マグネット付きで多様な設置方法に対応

