ºß¸Ë²áÂ¿¤ÎÃ¦»éÊ´Æý¤ò³èÍÑ ZÀ¤Âå¸þ¤±¥ß¥ë¥¯¥µ¥ï¡¼È¯Çä ÌÀ¼£
ÌÀ¼£¤Ï¡¢ÇÑ´þ´Ö¶á¤Î¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÀ½Â¤¤¹¤ëBeer the First¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢À½ÉÊÃæ¤ËÃ¦»éÊ´Æý¤ò10¡óÍøÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥µ¥ï¡¼¡ÖMILK MOON¡×¡Ê350㎖¡¢OP¡Ë¤ò3·îÃæ½Ü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËªÌª¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤ä¥ß¥ë¥¯¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¿©¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ËÈù¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àZÀ¤Âå¤ò¥³¥¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ï¡ÖÃ¦»éÊ´Æý¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡×¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¶áÇ¯µíÆý¤Î¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Ê¤«¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¼ûµëÄ´À°¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Áý²Ã¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Î°ìÊý¡¢ÊÒ³ä¤ì¤Ç¤¢¤ëÃ¦»éÊ´Æý¤Ïºß¸Ë¤òÀÑ¤ßÁý¤¹¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ¤Ï»ôÎÁ¸þ¤±¤ä¿·¤¿¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÃ¦»éÊ´Æý¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹ÂÐ±þºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ÌÀ¼£¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
·Ð±Ä´ë²èËÜÉô¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÀïÎ¬Éô»ö¶È³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¾±º»ÞÎ¤»Ò»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë»Ô¾ì¤ÏÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤«¤é¿Ä¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£·ò¹¯¼ûÍ×¤Ç¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë»Ô¾ì¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö2¤Ä¤Î»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤òÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÀ¤È·ÐºÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°éÀ®¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Beer the First¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºÒ³²È÷ÃßÉÊ¤Î´¥¥Ñ¥ó¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¡£¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÄê¶¡µë²ÄÇ½¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ëÁÇºà¤òÃµ¤¹¤Ê¤«¡¢Äê´üÅª¤Ëºß¸Ë¤¬½Ð¤ëÃ¦»éÊ´Æý¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡×¡ÊºäËÜ¶Ó°ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¡£
Î¾¼Ò¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤Ê¤¬¤ï¡×¡ÊBAK¡Ë¤òµ¡¤Ë¶¨¶È¤ò³«»Ï¡£½é²óÀ¸»º¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤¬Äó¶¡¤·¤¿250Ô¤ÎÃ¦»éÊ´Æý¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·9Ëü7000ËÜ¤òÀ¸»º¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏSNS¤ä¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ÇÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æý¸¶ÎÁÅù¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È°ûÎÁ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£