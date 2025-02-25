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気象台は、午前10時10分に、なだれ注意報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表（雪崩注意報）

能登では、25日夜のはじめ頃から26日昼前まで強風に注意してください。石川県では、27日までなだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■七尾市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■小松市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■輪島市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■珠洲市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■加賀市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■羽咋市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■かほく市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■白山市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■能美市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■津幡町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■志賀町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■宝達志水町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■中能登町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■穴水町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■能登町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒