【なだれ注意報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前10時10分に、なだれ注意報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表（雪崩注意報）
能登では、25日夜のはじめ頃から26日昼前まで強風に注意してください。石川県では、27日までなだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■小松市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■輪島市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■珠洲市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■加賀市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■羽咋市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■かほく市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■白山市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■能美市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■津幡町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■志賀町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■宝達志水町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■中能登町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■穴水町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■能登町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒