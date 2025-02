セガ フェイブは、レトロでアナログかわいいモノクロのレシート写真が撮れるポータブルな「PRINT CAMERA プリカ」を、2025年3月6日より全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどで発売する。感熱紙に印刷できる「レシートプリンター」と、おもちゃのようなかわいい見た目の「トイカメラ」を掛け合わせた「PRINT CAMERA プリカ」が登場

「PRINT CAMERA プリカ」は、シャッターボタンを押したその場で、すぐにレシート(感熱紙)にモノクロ写真を印刷できるプリントカメラ。どこにでも持ち運べるサイズで、インスタントカメラよりも気軽にレシート紙にプリントすることができる。スマホでは叶えにくい粗い画素写真や、レシート印刷、モノクロの写真にペンで文字を書いてプレゼントしたり、4コマ漫画のように4カットを連続して撮影したりとアナログ感を存分に楽しめる、まさに「ニューレトロ最前線」のアイテムとなっている。作例イメージ本商品のカメラレンズには「リングライト」を装備しており、室内でも被写体に照明を当てることができる。また、レンズ部分を本体から回転させることで、「自撮り」撮影にも対応。お気に入りのアイテムの接写や、イベントでの集合写真の撮影時など、あらゆるシーンで活躍する。リングライトと60種のキャラフレームで今をエモく楽しむ商品ラインナップは「PRINT CAMERAプリカ サンリオキャラクターズ」と「PRINT CAMERAプリカ ディズニー&ピクサーキャラクターズ」の全2種。それぞれ60種のキャラクターフレームを収録している。PRINT CAMERA プリカ サンリオキャラクターズ (8,800円)PRINT CAMERA プリカ ディズニー&ピクサーキャラクターズ (8,800円)同梱内容は本体、きせかえシート×4、ロール紙×3、カラ―ペン×6色、充電ケーブル、取扱説明書。商品サイズは幅115×高80×奥40mmで、価格は各8,800円。商品の発売に合わせ、ロール紙単体の販売も開始される。別売りのロール紙はホワイトとカラーの2種類で、1本あたり約60枚のプリントが可能である。PRINT CAMERA プリカ ホワイトロール紙(普通紙)PRINT CAMERA プリカ カラーロール紙(普通紙)「プリカ ホワイトロール紙(普通紙)」には普通紙のロール3本、「プリカ カラーロール紙(普通紙)」にはシアン・マゼンタ・イエローの各1本(計3本)が含まれ、ともに取扱説明書が付属する。価格は各1,100円。また、本商品は世界最大級のカメラ・映像機器ショー「CP⁺ 2025」に出展が決定しており、同イベントの土日限定で先行体験会を実施する。会場はパシフィコ横浜で、開催期間は2025年2月27日〜3月2日まで。先行体験は、主催者企画コーナー「セガ フェイブ」ブースにて実施される予定だ。開催時間は10時〜18時までだが、初日は12時開場、最終日は17時閉場となる。詳細はCP⁺ 2025の公式サイトを確認すること。(c) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L655538(c)SEGA FAVE 2025(c) Disney (c)Disney Based on “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (c)Disney/PixarSEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.