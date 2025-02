STARSHIPエンターテインメントが、ポップシーンにフレッシュなセンセーションを巻き起こす5人組の新人ガールズグループKiiiKiii(キキ)を送り出す。JIYU(ジユ)、LEESOL(リソル)、SUI(スイ)、HAUM(ハウム)、KYA(キヤ)の5人から成るKiiiKiii。グループ名のKiiiKiiiには6つの”i”が使われており、そのうち5つの”i”はメンバーのJIYU、SUI、KYA、LESSOL、HAUMを表しており、最後の1つはファンを象徴する。

メンバーは、それぞれ独自の個性と魅力を発揮。リーダーのJIYUは、歌とラップとダンスのマルチな才能で圧倒し、グループの芸術的方向性を担う。SUIは豊かなボーカルにより温かみと洗練さをもたらし、最年少のKYAは大胆なエネルギーとパワフルな歌声を解き放つ。グループのラッパーであるLEESOLは、粋なカリスマ性とシャープな身振りで自己表現。HAUMは彼女たちの音楽に深みを加える表現力豊かなパフォーマンスでチームを一つにまとめ上げる。この5人が共にダイナミックな個性と刺激的なステージの存在感でK-POPを再定義する。来たるデビューEP『UNCUT GEM』で、KiiiKiiiは革新的な音楽と視覚を捉えるメッセージ性を投下し、進化し続けるデジタル時代を先導。先行トラック「I DO ME」は、グループの率直で気ままなアプローチを象徴し、若々しい自由さと偽りのない自己表現を鮮やかに描き出す。存在に関する一連の問い掛けから始まるこの曲は、答えのない親密な会話のような形で展開。世界中のリスナーが共感できるアンセムとなっている。「I DO ME」は、個性の尊重を訴えるポップダンストラック。自信と、社会的圧力への反抗についての力強いメッセージを送る。”こうしなければ”、”あそこに行かなければ”といった周囲からの期待に果敢に挑戦する歌詞は、本物嗜好で自立を重視するZ世代の考え方に深く共鳴。クセになるボーカルメロディと、シームレスでグルーヴ感のあるリズムが合体し、開放感と力強さの両ムードを創造する。KiiiKiiiのカリスマ性、クールさ、楽しさが無理なくブレンドされ、純粋でありのままの自分を受け入れるアーティストとして、その存在感を際立たせている。<リリース情報>KiiiKiiiシングル「I DO ME」配信中レーベル:Starship EntertainmentWebsite https://kiiikiii.kr/Instagram https://www.instagram.com/kiiikiii.officialX https://x.com/we_kiiikiiiTikTok https://www.tiktok.com/@kiiikiii_officialFacebook https://www.facebook.com/KiiiKiii.official