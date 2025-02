HD 800S

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのスペシャルセールを2月28日から開始する。期間は2025年4月2日23時59分までで、ヘッドフォンの「HD 800S」が22% OFFになるほか、サウンドバー「AMBEO Soundbar Plus + AMBEO Sub」が34% OFFになる予定で、HD 800S、HD 820、IE 900はゼンハイザー史上最大のセール価格になるという。

値引き率の予定は以下の通り。なお、ディスカウント率は各販売店により異なる場合がある。また、セール中の商品は、価格変更・売り切れになる可能性もある。

「HD 800S 」22% OFF 「HD 820」 20% OFF 「AMBEO Soundbar Mini」 21% OFF 「AMBEO Soundbar Plus」 22% OFF 「AMBEO Sub」 18% OFF 「AMBEO Soundbar Plus + AMBEO Sub 」34% OFF 「HD 620S 」11% OFF 「HD 650」 15% OFF 「HD 660S2」 18% OFF 「IE 600」 25% OFF 「IE 900」 19% OFF