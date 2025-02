まめ鉄を配合！アンチエイジング・プロ「レピールまめ鉄」

アンチエイジング・プロが商品供給するレピールまめ鉄が空手道マガジン月刊JKFan2025年4月号(2025年2月21日発売)で紹介されました。

アンチエイジング・プロが商品供給するレピールまめ鉄が空手道マガジン月刊JKFan2025年4月号(2025年2月21日発売)で紹介されました。

なお、東京空手倶楽部より、広告向けに写真提供が行われました。

■伝統派空手と鉄分

鉄分は、月経のある女性にとって不足しやすい栄養素である。

日本における鉄の摂取基準における成人女性の推奨量は、1日あたり10.5mgに設定されているが、成人女性の鉄の摂取状況(2017年)は、1日あたり7.2mgと摂取推奨量の約7割しか満たしていない。

日本人の成人女性には、鉄不足による貧血や隠れ貧血が多く存在することが報告されている。

また、成長期の子供達は、激しい運動や成長に伴う鉄分の需要増加などにより、スポーツ貧血を起こしやすいことも知られている。

そして、伝統派の空手競技は、空手の突き動作に伴い頻回に足を踏み込む動作で足底血管にて溶血をきたすため、溶血性貧血が多い競技と位置付けられている。

実際、木戸らは、2021年、30.8%(男子 28.2%、女性 34.5%)の空手競技者が鉄欠乏状態で貧血であったと報告している。

女性に限らず、男性でも貧血の競技者が多かったことより、実際、成長期の空手キッズも鉄欠乏を起こしている可能性が高いものと推測される。

空手の組手競技は、一瞬の駆け引きで勝敗が決まってしまう競技であり、高い集中力の持続が求められる。

鉄不足の代表的な症状である集中力の低下が起こると、勝負の勝敗にも大きく影響してしまう。

したがって、良質の鉄を日常的に摂取し、常に血中フェリチン(貯蔵鉄量)が高い状態を維持する必要がある。

引用文献:木戸義隆ら/高校空手選手における貧血調査 整形外科と災害外科 2021;70(4):703-706.

溶血性貧血が多い競技:

陸上長距離、サッカー、バレーボール、バスケットボール、テニス、剣道、空手など

■ランナー市場でも盛り上がる貯蔵鉄

溶血性貧血を最も起こしやすい競技は、陸上の長距離競技であると考えられています。

実際、貧血を訴えるランナーも非常に多いです。

また、鉄は酸素を全身に運ぶ役割を担っており、鉄不足は競技結果にも影響を及ぼすため、競技者達は鉄欠乏が起こらない管理が求められます。

そのため、大学に所属する陸上の長距離選手は、鉄の貯蔵量を示す血中フェリチン値を定期的に検査しています。

こういった鉄不足や貧血は、競技者に限らず一般の市民ランナーも注意しており、ランナー達は積極的に鉄を補っています。

そして、今、ランナー界では、高い吸収率や飲みやすさから豆由来フェリチン鉄(貯蔵鉄)が大きく支持され始めています。

■まめ鉄(英名:SloIron)

フェリチン研究で有名なカリフォルニア大学バークレー校 エリザベス・タイル教授が中心となって設立されたSloIron Inc.(米国カリフォルニア州、2011年設立)が供給する豆由来フェリチン鉄の食品原料製品。

現在、順天堂大学や関西福祉科学大学でも研究が行われています。

■レピールまめ鉄

まめ鉄を配合したfeileBのアジアNo.1フェリチン鉄サプリメント。

レピールまめ鉄には顆粒と錠剤(特許第7513327号)のタイプがあり、顆粒は食事への添加で子供達に摂取させやすく、小粒な錠剤は継続しやすい点で支持されています。

株式会社feileBは、レピールまめ鉄によるアスリートサポートも行っており、早稲田大学競走部、スケート部フィギュア部門とスポンサーシップ契約を締結し、商品提供をしています。

