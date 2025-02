PlayStation(R)5/Nintendo Switch TM/Xbox Series X|S/PC(Steam) 用ソフト『レゴ(R)ハリー・ポッターコレクション』の発売が決定。

発売に先がけて、PlayStation(R)5とNintendo Switch TM向けパッケージ版の予約がスタートしています☆

レゴ(R)ハリー・ポッターコレクション

発売日:2025年5月29日(木)

価格:6,578円(税込)

対応機種:PlayStation(R)5/Nintendo Switch /Xbox Series X|S/PC(Steam)

ジャンル:アクションアドベンチャー

プレイ人数:1〜2人

メーカー:WB Games

CERO表記:B区分(12才以上対象)

PlayStation(E)5/Nintendo Switch /Xbox Series X|S/PC(Steam) 用ソフト『レゴ(R)ハリー・ポッターコレクション』が、WB Gamesより2025年5月29日に発売。

『レゴ(R)ハリー・ポッターコレクション』は、これまでに発売されたシリーズ作品とダウンロードコンテンツをひとつにまとめ、グラフィックスとパフォーマンスを向上させたリマスター版。

2011年発売の『レゴ(R)ハリー・ポッター 第1章-第4章』、日本未発売の『レゴ(R)ハリー・ポッター 第5章-第7章』が遊べます。

レゴ(R)ブロックで完全再現された『ハリー・ポッター』の映画シリーズ、全8作品のストーリーを辿った冒険が楽しめる内容。

ホグワーツ魔法魔術学校で呪文を学び、協力プレイで謎を解き明かし、ヴォルデモート卿との壮絶な戦いも再現しています☆

さらに、これまでにリリースされた2つのダウンロードコンテンツ『キャラクターパック』『呪文パック』も付いてお得感もたっぷり。

レゴ(R)ブロックの世界で表現された、ユーモアあふれる魔法ワールドを体験できるゲームです!

レゴ(R)ブロックで再現した『ハリー・ポッター』の物語を体験できる、アクションアドベンチャーゲームのリマスター版が登場。

レゴ(R)ハリー・ポッターコレクションは、2025年5月29日発売です☆

LEGO HARRY POTTER: COLLECTION software © 2025 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. © 2025 The LEGO Group. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. WB GAMES LOGO, WBIE LOGO, WB SHIELD: & ©Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

