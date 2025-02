ストレスフリーで軽やかな暮らしを実現！泉北ホーム「モデルハウス枚方」

泉北ホームは、2025年3月1日(土)、毎日ハウジング枚方住宅展示場に関西18店舗目となる新モデルハウスをオープンします。

泉北ホーム「モデルハウス枚方」

泉北ホームは、2025年3月1日(土)、毎日ハウジング枚方住宅展示場に関西18店舗目となる新モデルハウスをオープン。

【軽やかな暮らしを実現する住まい】

泉北ホームが提案するストレスフリーで軽やかな暮らしを実現したモデルハウス枚方。

命と健康を守る構造・性能、高機能な住宅設備、そして上品なインテリアが約束する快適な住空間を体感できます。

■最高水準の断熱性能

このモデルハウスは、泉北ホーム最先端の断熱性能を誇る「+℃ermo7G(プラスサーモセブンジー)」仕様です。

断熱等性能等級7、UA値0.21、C値0.5(自社調べ)という高断熱・高気密住宅で、真夏も真冬も快適な外気温に左右されない快適な室温を体感出来ます。

■豊富な設備ラインナップ

このモデルハウスでは、泉北ホームの主力商品である3つのパッケージ商品(プレミアム、メジャー、スマイル)と平屋パッケージの標準設備を展示しています。

1階にはスマイルパッケージのLDKがあり、2階には個室やウォークインクローゼットなど、3LDKのリアルサイズの住空間を体感できます。

また、2階にはプレミアムパッケージのDKと水まわりを2パターン展示し、多彩な標準設備のバリエーションを見ることができます。

モデルハウス一棟で3つのメーカーのキッチン、洗面所が比較体感できるのは標準設備のバリエーションの多い泉北ホームならでは。

他社にはマネのできない標準仕様のバリエーションとグレードの高さを体感できます。

インテリアのテイストや設備のメーカーなど比較体感することで、予算や好みを考えながら採用を検討できます。

1階LDK イメージパース

2階LDK イメージパース

■暮らしやすさを追求した設計

日々の暮らしの中でストレスの原因となる要素に着目し、設計力により解決策を提案しています。

例えば、家事に必要な物はその場所に最初から置き場を設けたり、散らかりがちなリビングや洗面所には収納スペースを工夫して設計したりしています。

また、テレワークを想定した書斎スペースや家族の目を気にせず推し活を楽しむことができる空間提案も行っており、限られた面積を最大限に活かすノウハウを詰め込んでいます。

洗面所 イメージパース

■上質なインテリアデザイン

多彩なインテリアデザインも見どころのひとつです。

定番人気のウォールナット系ベースのスタイリッシュな空間や、白やパステルカラーを基調としたエレガントな空間など、一棟で比較体感できる点が魅力です。

また、自然素材や間接照明の取り入れ方についても提案し、他社とは一線を画すアイデアを紹介しています。

本モデルハウスは私たちの家づくりのノウハウが詰まった住まいです。

「モデルハウス枚方」は3月1日より一般公開されます。

【泉北ホーム モデルハウス枚方】

所在地 :大阪府枚方市池之宮2丁目1-1-15 毎日ハウジング枚方住宅展示場内

営業時間:10:00〜18:00

