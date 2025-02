The Registerはこのほど、「Microsoft declutters Windows 11 File Explorer for GDPR • The Register」において、Windows 11からロケーション履歴APIが削除されたと伝えた。この対応により位置データはローカルに保存されなくなり、対応する設定もアプリから削除される。また、地域限定だがエクスプローラーからアカウントに依存したコンテンツを無効にすることも発表された。Microsoft declutters Windows 11 File Explorer for GDPR • The Register