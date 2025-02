歌手のASKA(67)が25日、公式サイトを通じ、3月8日に予定されていた韓国ソウル公演を延期すると発表した。

公式発表は以下の通り。

2025年3月8日に予定されていた『ASKA ASIA CONCERT TOUR 2025 -Who is ASKA !?- in SEOUL』を主催社の運営上の都合により延期し、8月23日(土)に開催をいたします。

場所は同じく、高麗大学校化汀体育館 (KOREA UNIVERSITY TIGER DOME)で、以前予約された方のチケットはそのまま引き継がれます。

やむを得ずキャンセルをご希望の方は、本日(2月24日)から3月3日までの1週間、キャンセル手数料なしでキャンセルが可能です。