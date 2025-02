三代目JSB、比嘉愛未＆岩田剛典W主演ドラマ『フォレスト』主題歌「What Is Your Secret?」配信開始＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■三代目 J SOUL BROTHERS「What Is Your Secret?」MVにはダリア2,000本を使用!

三代目 J SOUL BROTHERSが、比嘉愛未と岩田剛典がW主演を務めるドラマ『フォレスト』の主題歌「What Is Your Secret?」を2月24日に配信リリース。MVも公開した。

「What Is Your Secret?」は恋人に隠している秘密と、隠されている秘密がキーワードとなる切ないラブソング。

秘密によって、突然降り出した雨のように恋が終わる。受け入れられない運命に翻弄されるふたりのストーリーを切なくもストレートな感情表現で綴っている。

MVは、ノスタルジックさも残しつつ、ミステリアスな雰囲気も感じられる“ノスタルジック×ビューティー”な世界観となっている。ダリア2,000本を使用した、こだわりの詰まった花畑での7shotパフォーマンスシーンにも注目だ。

また、配信を記念して一部配信サイトにて配信キャンペーンも開催されている。

リリース情報

2025.02.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What Is Your Secret?」

『フォレスト』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/forest/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp