マルエヌ NP事業部は、Wi-Fi機能を搭載したドライブレコーダー、2モデルを、2025年2月下旬から全国のホームセンターおよびネットショップで順次販売を開始します。

マルエヌ「Wi-Fi通信型ドライブレコーダー」

マルエヌNP事業部は、Wi-Fi機能を搭載したドライブレコーダー、2モデルを、2025年2月下旬から全国のホームセンターおよびネットショップで順次販売を開始。

200万画素のフロントカメラを搭載した「NDR-241W」と、200万画素のフロントカメラに100万画素のリアカメラを加えた「NDR-RC243W」をラインナップ。

お手持ちの端末機器に専用アプリ「np view」をダウンロードし、本機とWi-Fi接続することで録画映像の確認、操作、設定までかんたんに行えます。

そのため液晶は未搭載でブラケット部を除く高さは36mmとコンパクトボディになっており、運転中の視界を遮りません。

■専用アプリ「np view」でかんたん操作

本機にWi-Fiを搭載しているため、端末機器に専用アプリ『np view』をダウンロードし、接続することで、端末機器で録画の確認・操作・設定をかんたんに行なうことができます。

またアプリ内に録画映像を保存することも可能です。

今までの機種では録画映像の確認は、ドライブレコーダー本体の小さな画面やmicroSDカードを取出し、パソコンなどで再生する必要がありましたが、車内では端末機器の大きな画面で、またアプリに保存した映像はいつでも確認することができるのが大きな特徴です。

専用アプリ『np view』表示画面イメージ

起動時画面・設定画面

フロントカメラ映像・録画ファイルリスト

■基本的な性能は保ちつつWi-Fi通信型という新たな機能と安全安心を提供

フロントカメラの200万画素(FHD)で録画された映像はさまざまな状況がしっかりと確認できます。

リアカメラの100万画素(HD)で録画された映像もしっかりと後方確認をすることが可能です。

Gセンサーを搭載し、衝撃を感知するとファイルが自動的に保護されます。

またWDR(ワイドダイナミックレンジ)にも対応し「白飛び」や「黒つぶれ」などを防ぎます。

日時設定は端末機器とWi-Fi接続することにより端末機器の情報が本機に自動的に反映されます。

運転中の「万が一」をしっかり記録し、映像はかんたんに確認でき、必要なファイルは手元に残すこともできる本製品は、新たな安全安心を提供します。

[NDR-241W]

本体サイズ :幅86mm×高さ36mm×奥行22mm(ブラケット部除く)

重量 :65g

フロントカメラ:画素数:200万画素

視野角:対角130°/水平100°/垂直80°

リアカメラ :-

対応OS :iOS Ver. 10.0以降 Android Ver.12.0以降

付属品 :専用シガー電源アダプター/ケーブル固定クランプ/

microSDHCカード(16GB Class10)/取扱説明書兼保証書

販売時期 :2025年2月下旬から順次

販売場所 :全国のホームセンター/ネットショップ

販売価格 :8,800円前後(税込)

[NDR-RC243W]

本体サイズ :幅86mm×高さ36mm×奥行22mm(ブラケット部除く)

重量 :65g

フロントカメラ:画素数:200万画素

視野角:対角130°/水平100°/垂直80°

リアカメラ :画素数:100万画素

視野角:対角110°/水平92°/垂直50°

対応OS :iOS Ver. 10.0以降 Android Ver.12.0以降

付属品 :専用シガー電源アダプター/専用リアカメラ/接続ケーブル/

ケーブル固定クランプ/microSDHCカード(16GB Class10)/

取扱説明書兼保証書

販売時期 :2025年2月下旬から順次

販売場所 :全国のホームセンター/ネットショップ

販売価格 :12,000円前後(税込)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマホで録画映像の確認、操作、設定ができる!マルエヌ「Wi-Fi通信型ドライブレコーダー」 appeared first on Dtimes.