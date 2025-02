ここでしか出合えないモノって大切にしたくなる…！品川蚤の市「パスザバトンマーケット Vol.18」へ宝探しにGO

蚤の市「パスザバトンマーケット Vol.18」が、コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS にて、3月1日(土)、2日(日)に開催されます。インテリアやファッションなど幅広いジャンル、70ブランドのデッドストック品などが販売されるというから、行かないのはもったいない…!新生活に取り入れたいアイテムを、ぜひ見つけに行ってみてはいかがでしょう。東京・品川の蚤の市「パスザバトンマーケット Vol.18」がアツい

コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUSにて、開催される蚤の市「パスザバトンマーケット Vol.18」。ものづくりの背景や過程、地域文化にスポットライトを当てた、70ブランドが出展するイベントです。ブランドなどが抱える「もったいない」や「困りごと」と向き合い、イベントを通して誰かにとっての"大事"や"喜び"を作ることを目的としているのだとか。インテリア・ファッション・食といったさまざまなジャンルのお店から、通常店頭で販売していないアイテムなどがお目見えするから、掘り出しものが見つかる予感。廃棄されてしまうはずのハンカチが華やかなアイテムになかでも注目したいのが、ハンカチーフ専門ブランドの「CLASSICS the Small Luxury(クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)」。材料の廃棄を減らす取り組みの一環としてスタートした"re-edit(リ・エディット)シリーズ"が登場します。製造工程で時々ついてしまう、パッと見では分からないほどの小さなキズや汚れがあるハンカチは、通常は廃棄にまわされるそう。そんなハンカチを素敵にリメイクした、カラフルで華やかなポーチなどがイベント会場にならびますよ。イベントで販売される「風船ポーチ」(大:税込2200円/小:税込1980円)は、廃材になるはずだったハンカチが使われています。ほかにも、本来はこれも捨てられてしまうのか…とびっくりするほど、遊び心あふれるハンカチにまつわるアイテムも登場するそう。ハンカチとタオルの中間のような程よい厚みがある、訳あり「第3のハンカチ」シリーズなども、特別価格でお得にゲットできるチャンスです。70ブランドが出店!アイテムをお得にゲットできるチャンスだよ143年の歴史があるソックスやインナーウェアブランドを販売する「 福助 」は、今回初めて「パスザバトンマーケット」に出展。メイドインジャパンのものづくりにこだわったブランド「fukuske(フクスケ)」のアイテムが登場します。"Happy Departure"をテーマに、朝出かける時の気持ちが楽しくなるようなソックスを販売する「.fukuske by FUKUMATSU(ドットフクスケ バイ フクマツ)」も見逃せない…!春のおでかけやファッションが楽しくなりそうなソックスも、ぜひチェックしてみてくださいね。このほかにも、食やお皿などにまつわるブランドがたくさん出展しますよ。お気に入りのアイテムを見つけてサステナブルにも貢献しちゃお「パスザバトンマーケット Vol.18」の会場にはハンカチ回収ボックスが設置され、集められたものは再生紙に生まれ変わるのだとか。お得な掘り出し物を見つけつつ、サステナブルな活動に貢献してみてもいいですね。パスザバトンマーケット Vol.18会場:コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」(東京都港区港南1-8-35)日時:3月1日(土)、2日(日)時間:11:00〜19:00※最終日は〜18:00※最終入場受付は30分前通常入場料:500円オウエン入場料:800円/1000円(500+寄付金)※小学生以下無料※当日券もあり※キャッシュレス決済のみ前売り券購入:https://ptbm18maeuri.peatix.com/特設ページ:https://market.pass-the-baton.com/